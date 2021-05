Rapport: le Pentagone pourrait annuler le contrat de cloud computing JEDI au milieu d’une bataille juridique et de critiques politiques

Le Pentagone, le siège du département américain de la Défense. (Photo du DoD)

Le Pentagone envisage de «débrancher» le contrat de cloud computing JEDI de 10 milliards de dollars, a rapporté lundi le Wall Street Journal. Le Journal a cité des plaintes récentes de législateurs au sujet du projet. Certains suggèrent que le Pentagone abandonne JEDI et étende le contrat à plusieurs fournisseurs.

Le projet massif de migration de l’infrastructure informatique et des données du Pentagone vers le cloud a fait face à plusieurs obstacles après que Microsoft a remporté le contrat en 2019. Amazon, l’un des pionniers du contrat, a lancé une bataille juridique depuis lors. Il reproche à l’ancien président Trump d’avoir indûment influencé le DoD, entre autres accusations.

Le mois dernier, un juge fédéral a refusé de rejeter les allégations selon lesquelles Trump aurait interféré avec le contrat, permettant à Amazon de continuer à poursuivre son argumentation devant le tribunal.

Le DoD a envoyé une note au Congrès le 28 janvier qui semblait suggérer qu’un long processus de dépôt rendrait le projet JEDI intenable.

«Ces motions seront complexes et allongeront considérablement la chronologie», lit-on dans la note de service. «La perspective d’un processus de litige aussi long pourrait remettre en question l’avenir de l’approvisionnement JEDI Cloud. Dans ce scénario, le DSI du DoD réévaluerait la stratégie à l’avenir. Quel que soit le résultat, les lacunes non résolues en matière de capacités du Ministère subsisteraient pour les services cloud commerciaux à l’échelle de l’entreprise – aux trois niveaux de classification – allant du front domestique au bord tactique – à grande échelle.

Nous avons contacté Amazon et Microsoft pour obtenir des commentaires et mettrons à jour cette histoire lorsque nous vous répondrons.

Mettre à jour: Voici une déclaration de Microsoft:

«JEDI a été développé pour répondre à un besoin critique de sécurité nationale. Nous convenons avec les ministères de la Défense et de la Justice des États-Unis qu’un litige prolongé est nuisible et a retardé la transmission de cette technologie aux militaires qui en ont besoin. Nous sommes prêts à aider le Département de la Défense à réaliser JEDI et d’autres projets critiques du DoD, comme notre récent partenariat avec l’armée américaine pour développer les casques IVAS innovants. Nous sommes un partenaire engagé du DoD depuis plus de 40 ans et nous avons l’intention de poursuivre cette relation dans les années à venir pour nous assurer que nos membres du service disposent de la technologie qu’ils méritent. – Porte-parole de Microsoft