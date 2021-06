Rapport: le plan de Julian Nagelsmann pour le Bayern Munich révélé

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé dans une série de tweets du compte Twitter @iMiaSanMia), les plans de Julian Nagelsmann pour le Bayern Munich – et les joueurs de la liste – ont été révélés.

Pour de nombreux fans du Bayern Munich, cela ne se passera pas bien. Voici les détails ci-dessous :

Formation

3-4-3

Champagne XI

GK : Neuer

La défense: Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Niklas Süle ou Benjamin Pavard

Milieu de terrain : Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Léon Goretzka, Serge Gnabry

En avant : Thomas Müller, Robert Lewandowski, Leroy Sané

Niklas Süle devra déterminer s’il souhaite s’engager au Bayern Munich très prochainement.Photo de Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via .

Retombées de la liste

Le Bayern Munich et Nagelsmann veulent que Süle décide s’il reste avec le club dès que possible, car son contrat se termine en 2022. Le club veut le conserver, mais doit savoir qu’il est engagé – ce qui signifie qu’il devrait signer un nouvel accord cet été (probablement le mois prochain). Si Süle quitte le Bayern Munich, les revenus générés iraient à l’achat d’un arrière droit/arrière droit. Selon certaines rumeurs, Chelsea s’intéresserait à Süle. S’il reste, Süle ferait partie d’une rotation à quatre pour les trois derniers avec Hernandez, Upamecano et Pavard. Laisser Süle jouer la dernière année de son contrat sans contrat ni vente n’est pas une option pour les Bavarois. En parlant de Pavard, il se glisserait au centre pour jouer au centre, car Nagelsmann ne le voit pas jouer comme un ailier. Le Bayern Munich serait prêt à vendre Corentin Tolisso s’il veut aussi y aller. La Juventus serait intéressée par le Français souvent blessé. Le club voudrait un remplacement box-to-box si Tolisso part. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Florian Neuhaus, est considéré comme idéal, mais il est trop cher à ce stade avec un prix annoncé de 42 millions d’euros. Alors que Nagelsmann planifie comme s’il avait Kingsley Coman, les exigences salariales du Français auraient laissé beaucoup de gens au club en colère. Le Bayern Munich serait – prétendument – ​​ouvert à la vente de Coman pour 80 millions d’euros. Compte tenu de la formation, Gnabry pourrait voir son rôle reculer, ce qui ne serait probablement pas populaire auprès du joueur.

Commentaire BFW

Bien que chaque « rapport » puisse recevoir une bonne dose de scepticisme, cette nouvelle a en fait touché plusieurs points clés entourant les rumeurs que nous avions déjà entendues à propos de la liste.

Un aspect inquiétant du plan de Nagelsmann – à part l’utilisation d’un back-trois pour une équipe qui semble parfaitement adaptée pour un 4-2-3-1 – est qu’il semblerait potentiellement réduire l’efficacité de Sane, Gnabry et Coman. Les trois joueurs ont excellé en jouant dans des positions larges.

Pour l’instant – et si c’est vrai – Gnabry retomberait dans un rôle d’ailier droit, ce qui ne se passera probablement pas bien, tandis que Sane serait un attaquant dans les trois premiers et Coman serait sur le banc. Gnabry est le plus capable de jouer dans un alignement des trois premiers avec un rôle plus étroit, mais même lui n’a pas semblé bien jouer à cet endroit pour l’Allemagne.

Franchement, Sane a lutté dans le rôle et a été plus un préjudice qu’une aide pour l’Allemagne, tandis que les compétences de Coman font de lui un véritable ailier plutôt que de jouer un peu plus étroit.

Bien que conserver Süle semble une évidence pour la plupart, le grand homme va devoir trouver un nouvel accord rapidement ou il semble que Nagelsmann poursuivra sa planification. Il y a à peine deux ans, il aurait été difficile d’imaginer que le Bayern Munich et Süle se séparent… maintenant, c’est une possibilité légitime.

Quoi qu’il arrive avec les plans de Nagelsmann, il aura certainement besoin de plus de profondeur qu’il n’en a actuellement. Espérons que le jeune entraîneur innovant réussira à faire tout cela, mais s’il commence avec un dos de trois – et cela semble gênant – Nagelsmann aura du mal à convaincre les critiques qu’il est l’homme qu’il faut pour le poste en Bavière.