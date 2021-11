Rapport : le « plus haut dirigeant d’Apple pour la Corée du Sud » quitte l’entreprise

Une loi antitrust adoptée en Corée du Sud plus tôt cette année obligera Apple à prendre en charge les plateformes de paiement tierces aux côtés de son propre système d’achat intégré. Aujourd’hui, Bloomberg rapporte que « le plus haut dirigeant d’Apple pour la Corée du Sud quitte » l’entreprise pour un nouvel emploi aux États-Unis.

Brandon Yoon a rejoint Apple il y a à peine trois ans, en tant que directeur général de l’entreprise et responsable des ventes pour la Corée du Sud. Il avait auparavant passé du temps chez Microsoft et Samsung. Plus récemment, Yoon a également servi de soi-disant « personne-ressource » dans l’affaire antitrust en Corée du Sud.

Bien que le moment du départ soit certainement intéressant, Bloomberg dit que le départ de Yoon « n’est pas lié au combat juridique ». Quoi qu’il en soit, cela pourrait toujours avoir un impact sur le travail d’Apple pour lutter contre la décision de la Corée du Sud et éventuellement s’y conformer.

Récemment, Yoon était également la personne-ressource d’Apple dans les procédures judiciaires en cours concernant les règles de l’App Store dans la région. Le pays adopte des règles obligeant les magasins d’applications Apple et Google à proposer des méthodes de paiement alternatives aux propres systèmes de l’entreprise, ce qui, selon Apple, augmentera les risques pour les utilisateurs. Yoon avait témoigné pour la défense d’Apple sur la question, mais son départ de l’entreprise n’est pas lié au combat juridique, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car l’affaire est privée. Un porte-parole d’Apple a refusé de commenter.

Plus tôt dans la journée, Google a annoncé son propre système pour se conformer à la nouvelle loi en Corée du Sud. La société affirme que les applications pour téléphones et tablettes Android distribuées via le Play Store pourront bientôt faire apparaître d’autres systèmes de facturation intégrés à l’application. Google, cependant, encouragera les développeurs à proposer également sa propre option IAP, et cela entraînera une réduction de 11% des transactions via le système de facturation alternatif.

Apple n’a pas encore annoncé ce qu’il compte faire pour se conformer à la décision de la Corée du Sud. Nos collègues de 9to5Google ont plus de détails sur les changements de Google.

