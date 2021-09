Rapport: le prêteur d’Arsenal a utilisé une agence pour trouver une sortie, les rivaux de Londres ont joué un rôle de 25 millions de livres sterling dans le transfert

in

Le défenseur d’Arsenal et star du prêt du Real Betis, Hector Bellerin, a fait appel à une agence de conseil en données pour lui trouver un nouveau club cet été.

Selon l’Athletic, l’international espagnol a travaillé aux côtés de l’Analytics FC pour aider Bellerin à identifier une équipe qui conviendrait aux qualités du défenseur.

Le joueur de 26 ans était impatient de quitter Arsenal cet été, l’arrière droit étant finalement prêté au Betis. Et selon le rapport, le club basé à Séville figurait en haut de la liste fournie par Analytics FC.

Après tout, le système de Manuel Pellegrini convenait au style de jeu de Bellerin. Et le départ d’Emerson Royal, qui est revenu au FC Barcelone et a ensuite été vendu à son rival du nord de Londres Tottenham pour 25 millions de livres sterling, a également joué un rôle clé.

Le départ de Bellerin s’est avéré être un transfert important pour Arsenal. Le départ du défenseur catalan a permis à Mikel Arteta de signer Takehiro Tomiyasu de Bologne le jour limite.

L’arrière japonais a fait ses débuts à Arsenal ce week-end. Et Tomiyasu a impressionné, le défenseur gardant sa cage inviolée et impressionnant les supporters avec ses qualités à la fois défensives et offensives.



En effet, le joueur de 22 ans pourrait s’avérer être un remplaçant approprié pour Bellerin. Le diplômé de Hale End restera toujours un favori des fans aux Emirats, mais cet été était le bon moment pour le joueur de se lancer dans une nouvelle aventure.

Et avec le Betis, Bellerin pourrait retrouver sa forme qui a fait du défenseur l’un des arrières latéraux les plus excitants de la Premier League.

