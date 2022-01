Rapport : le prochain casque AR/VR d’Apple comportera une « configuration innovante à trois écrans »

Alors que les rumeurs sur le prochain casque AR/VR d’Apple ne font que chauffer, DSCC a publié un article avec 10 prédictions pour l’industrie de l’affichage en 2022, qui inclut ce produit à venir.

Selon le document Display Supply Chain, Apple devrait lancer au cours du second semestre 2022 un casque AR/VR avec les modes VR et RA passthrough.

Nous prévoyons que le casque d’Apple aura une configuration d’affichage innovante, avec trois modules d’affichage ; deux écrans Micro OLED et un panneau AMOLED.

Selon DSCC, Sony devrait être le fournisseur de Micro OLED avec un écran 4K de 1,4″ de diagonale. Pour l’écran AMOLED, DSCC pense qu’« Apple utilisera le panneau AMOLED pour une vision périphérique basse résolution, permettant ainsi un système d’affichage fovéa.

Le document corrobore un précédent rapport de Bloomberg affirmant que ce produit aura un «prix élevé». DSCC pense que le casque AR/VR d’Apple coûtera « plusieurs milliers de dollars ».

« Notre hypothèse est que le casque de première génération sera un appareil haut de gamme destiné aux professionnels et aux développeurs pour étendre l’écosystème d’Apple en AR/VR. L’appareil disposera également de plusieurs caméras permettant le suivi des mains et éventuellement d’un capteur LiDAR, selon les rumeurs . Apple inclura probablement un processeur et un GPU mobiles puissants dans le casque.

Casque Apple AR ou casque AR/VR ?

Pour l’instant, les rumeurs pointent dans des directions différentes. Jusqu’à présent, Bloomberg a signalé que le casque AR d’Apple peut afficher du texte, des e-mails, des cartes, des jeux et d’autres éléments via des écrans holographiques intégrés à l’objectif. En 2020, Mark Gurman a révélé que la société avait deux stratégies pour ses appareils de réalité augmentée, l’une étant les lunettes AR et l’autre un casque AR/VR plus robuste.

Les dernières rumeurs suggèrent que l’appareil sera destiné aux utilisateurs avancés car il comportera deux écrans 8K pour afficher des images à ultra haute résolution. Ming-Chi Kuo pense que le casque AR/VR d’Apple sera équipé de capteurs 3D avancés capables non seulement de détecter des objets dans une scène, mais également d’identifier les gestes faits par les mains de l’utilisateur.

L’analyste s’attend à ce que le casque AR/VR repose fortement sur l’iPhone, tandis que le casque AR disposera d’une puce avancée pour fonctionner sans téléphone à proximité, ce qui sera l’un de ses meilleurs arguments de vente.

À l’heure actuelle, le scénario le plus probable est que le casque d’Apple arrivera dans les magasins à la fin de 2022, mais il n’est pas clair si ce sera le casque AR/VR en premier ou uniquement le casque AR. Un autre détail est que la société a récemment embauché le responsable des communications en réalité augmentée de Meta, ce qui suggère au moins qu’Apple pourrait préparer quelque chose dans cette direction.

