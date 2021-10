Rapport: le PSG poursuivra Robert Lewandowski du Bayern Munich comme option de transfert de sauvegarde

Les géants de la Ligue 1, le PSG, recrutent depuis un certain temps des remplaçants potentiels pour Kylian Mbappé, alors que le joueur de 22 ans devrait partir pour le Real Madrid l’été prochain. Selon le10sport (via Daily Mail), les Parisiens veulent associer la star du Borussia Dortmund Erling Haaland avec Lionel Messi et Neymar Jr. et gardent Robert Lewandowski du Bayern Munich comme option de sauvegarde s’ils ne parviennent pas à conclure un accord avec le Norvégien.

Compte tenu de l’obsession du PSG d’empiler sa liste en ajoutant des hotshots qui possèdent une expérience abondante, on pourrait se demander pourquoi ils ne poursuivent pas Lewandowski. Pour faire simple, le directeur sportif du club, Leonardo Araújo, chercherait à satisfaire les besoins à long terme du club et considère donc le joueur de 21 ans comme un remplaçant plus approprié que l’international polonais.

Mauricio Pochettino avait récemment exprimé son souhait de garder Mbappé au PSG mais le départ du jeune est très probable. Son contrat étant sur le point d’expirer, il partira gratuitement si le club décide de lui faire ses adieux.