Rapport: le Real Madrid a entamé des négociations avec Jules Koundé

Selon des informations en France, le Real Madrid a non seulement établi des conversations initiales avec le défenseur français et star de Séville Jules Koundé, mais leur intérêt à le signer s’est “ accéléré ”.

L’avenir de Sergio Ramos et Raphael Varane est toujours dans les limbes. On ne sait pas si Ramos signera un nouveau contrat et cédera au cadre du Real Madrid, ou si Varane fera pression pour une vente à un autre club. Même avec la signature imminente de David Alaba, si Ramos et Varane partent, le club serait dispersé au niveau de l’arrière central, il serait donc logique de recruter quelqu’un comme Koundé pour aider à jongler avec la rotation avec Eder Militao, Nacho Fernandez et Alaba. . Alaba, comme Nacho, ne sera probablement pas de toute façon un défenseur central à plein temps et devra occuper plusieurs postes.

Le rapport indique que Séville anticipe le départ de Koundé cet été et envisage déjà son remplacement. Le Real Madrid, quant à lui, aimerait négocier avec Séville et abaisser la clause de libération de 90 m qu’il faudrait pour acheter le Français. Les deux clubs ont de bonnes relations, il est donc possible que les deux clubs puissent s’entendre sur quelque chose de plus bas. Le problème sera que le Real ne sera pas le seul club à se disputer sa signature.