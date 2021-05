Rapport: le Real Madrid est surpris par la lettre de Zidane et se sent triste

Selon un rapport d’ABC Deportes, un membre anonyme du Real Madrid a déclaré au journal, en réponse à la lettre de Zinedine Zidane écrite dans AS ce matin, que le club était surpris de tout cela.

“C’est triste”, a déclaré la personne à ABC. « Personnellement, je pense que cela a été injuste »

Ce même rapport indique que Florentino a été surpris par la lettre de Zidane, mais qu’il n’a pas l’intention de répondre ni d’y prêter attention, et n’a aucun intérêt à nuire à une amitié précieuse. Le rapport indique que le Real Madrid considère Zidane comme une légende du club qui aura toujours le respect du club, et que Florentino Perez – qui a été « plus touché » par le départ du Français en 2018 qu’il ne l’était cette semaine – pense que le temps guérira toutes les blessures, et qu’il aura finalement de bonnes relations avec toutes les légendes du club.

