Rapport: le Real Madrid et l’Atletico Madrid intéressés par Benjamin Pavard du Bayern Munich

Le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard a récemment réitéré son désir de passer définitivement au poste de défenseur central – et a également laissé entendre qu’il devrait également être en ligne pour une augmentation.

L’avenir de Niklas Süle étant incertain, l’importance de Pavard pour le Bayern Munich pourrait être renforcée ces jours-ci. Alors que Lucas Hernandez et Dayot Upamecano ont été solides, la profondeur après ces joueurs se compose d’un jeune comme Tanguy Nianzou et des prêteurs Chris Richards et Lars Lukas Mai.

Même avec Pavard laissant entendre qu’il pourrait chercher une sortie à la recherche d’un changement de position, des clubs comme le Real Madrid et l’Atletico Madrid montrent de l’intérêt pour le défenseur. Fichajes a publié ce rapport :

Hier, on a appris l’intention de l’international français Benjamin Pavard de ne pas renouveler son contrat actuel avec le Bayern Munich, qui se termine le 30 juin 2024. L’équipe bavaroise a donc la possibilité de faire du cash sur le footballeur de 25 ans, auquel deux grands européens comme le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se sont déjà intéressés. Les deux équipes cherchent à renforcer leur groupe défensif pour la saison prochaine, ayant le même problème à la fois sur le côté droit et dans la zone centrale, quelque chose qui serait résolu d’un coup avec l’arrivée d’un Pavard qui se distingue justement par sa polyvalence à jouer dans ces deux postes, ce qu’il fait régulièrement au Bayern Munich et en équipe de France.

Quoi qu’il arrive avec Pavard, il semble que le Bayern Munich pourrait être de retour à la recherche d’au moins un ou deux défenseurs comme plans d’urgence pour l’avenir.