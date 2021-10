Rapport: le Real Madrid et le Bayern Munich sont confiants dans la poursuite d’Antonio Rüdiger de Chelsea

Le Bayern Munich et le Real Madrid se sentent bien dans leurs poursuites respectives du défenseur du Chelsea FC et star de l’équipe nationale allemande Antonio Rüdiger selon ESPN :

Le Real Madrid et le Bayern Munich sont parmi les meilleurs clubs européens de plus en plus confiants de pouvoir conclure un accord pour Antonio Rüdiger alors que son impasse contractuelle se poursuit à Chelsea, ont déclaré des sources à ESPN.

Rüdiger, 28 ans, est dans la dernière année de son contrat à Stamford Bridge, mais les pourparlers sur une prolongation sont dans l’impasse. Des sources ont déclaré à ESPN que Rüdiger était prêt à rester et que Chelsea souhaitait conserver ses services, mais les deux parties sont assez éloignées dans leurs évaluations d’un nouvel accord.