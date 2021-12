Rapport: le Real Madrid rejette la possibilité de faire venir Marc Roca du Bayern Munich, mais l’AS Roma est intéressée

Le temps de jeu a été presque impossible à obtenir pour Marc Roca au Bayern Munich et tous les signes indiquent que le milieu de terrain espagnol quittera le club à la fin de la saison – ou potentiellement même plus tôt.

Le Real Madrid est un club dans lequel il ne déménagera pas.

Selon El Nacional, le Real Madrid a rejeté l’opportunité de faire venir le milieu de terrain défensif :

Son agent bouge comme jamais auparavant pour essayer de quitter le Bayern Munich et atterrir dans un club où il peut avoir des minutes. Et la signature pour le Real Madrid a été mise sur la table, mais Florentino Pérez a été ferme et l’a rejetée après que Marc Roca ait fait de même il y a quelques années avec le club blanc.

Les nouvelles, cependant, ne sont pas toutes mauvaises pour Roca. Jose Mourinho serait intéressé par l’Espagnol :

Selon Il Romanista, (Roca) a également été proposé à Rome pour signer en janvier. , le prochain marché d’hiver. Et cette opération pourrait intéresser le club romain, car c’est justement Mourinho qui cherche un milieu de terrain pour renforcer l’équipe et le joueur catalan est une option très réaliste.

Quoi qu’il en soit, il semble que les jours de Roca avec le Bayern Munich soient comptés.