Rapport: le Real Madrid s’intéresse à Gianluigi Buffon en tant que remplaçant de Courtois

Celui-ci est encore loin d’avoir atteint une sorte de traction sérieuse, mais mérite d’être publié car logiquement, il est logique de faire un geste pour quelqu’un comme Buffon.

Selon un rapport de Todofichajes, le Real Madrid cherche un remplaçant pour Thibaut Courtois car Andriy Lunin veut aller quelque part pour jouer et développer sa carrière. Ce même rapport indique également que Gianluigi Buffon est devenu un candidat pour remplir le rôle que Lunin quitterait.

Buffon, à première vue, a du sens en tant que candidat. Il devrait quitter la Juventus cet été, et à ce stade de sa carrière, un grand club ne lui donnera pas de rôle de départ. Mais il est une légende du football et a toujours montré du respect au Real Madrid en dehors du terrain et entretient de très bonnes relations avec Iker Casillas, qui est actuellement membre du personnel du club. Buffon ne jouerait pas beaucoup, mais pourrait jouer ici et là dans tous les jeux que Courtios est incapable de faire, et fournirait une bonne présence dans les vestiaires.