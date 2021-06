Rapport: le Real Madrid veut à nouveau Robert Lewandowski du Bayern Munich

Selon le média espagnol AS, le Real Madrid est à nouveau en train de bricoler l’idée d’acquérir l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski.

Ouais… c’est reparti.

Lewandowski, bien sûr, était étroitement lié au Real Madrid il y a à peine trois ans lorsqu’une campagne dirigée par Pini Zahavi s’est finalement éteinte et a finalement vu le Polonais Hitman prolonger son contrat avec les Bavarois.

Avec les récentes rumeurs selon lesquelles Lewandowski pourrait être à la recherche d’un nouveau contrat – et d’un nouveau défi – le Real Madrid est revenu sur la scène :

Robert Lewandowski est un candidat potentiel pour un transfert estival au Real Madrid, AS comprenant que l’attaquant est disposé à changer de club. Le joueur de 32 ans a passé six saisons avec le Bayern Munich et estime que le moment est venu d’explorer une nouvelle ligue et une nouvelle culture. Son contrat actuel avec la Bundesliga court jusqu’en 2023 et malgré ses envies, la partie allemande a peu d’intérêt à le voir partir.