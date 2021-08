Rapport: le retour du choc Frank Ribery possible au Bayern Munich

Frank Ribery portait à nouveau le maillot du Bayern Munich lors d’un match de charité et s’est récemment entraîné à la Sabener Strasse. Et selon La Gazzetta dello Sport, cela pourrait être un signe des choses à venir alors que le club envisage un transfert sensationnel pour l’un des fils préférés de Munich.

Le rapport indique qu’il n’y a actuellement aucune négociation, mais comme la date limite de la fenêtre de transfert approche, ce transfert n’est pas impossible. Cependant, il est mentionné que Hasan « Brazzo » Salihamidzic est contre le transfert.

Analyse BFW

Quelle glorieuse signature ce serait. Glorieux. Ribéry a une chose utile dans n’importe quelle équipe du Bayern… l’ADN du club coule dans ses veines. De plus, sa mentalité et son besoin de gagner rivalisent avec ceux de Thomas Muller et Joshua Kimmich. Pour ne pas oublier, Ribéry a déchiré les choses même à son âge en Serie A. En termes simples, il fournirait certainement une profondeur de qualité et également une présence de leader dans le vestiaire.

Alors que son meilleur ami David Alaba n’est plus au club, il semble clair que Ribéry aurait envie de retourner en Bavière. Maintenant, il est temps que le front office du Bayern ramène une légende du club.