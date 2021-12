Rapport : Le secteur des sciences de la vie est en plein essor alors que les entreprises investissent des espaces de laboratoire et collectent des quantités d’argent

Financement de capital-risque en sciences de la vie dans la région de Seattle. (graphiques CBRE)

Il est difficile pour les startups des sciences de la vie de trouver un espace de laboratoire, et il y a une bonne raison. Le secteur est en déchirure, selon un rapport faisant le décompte des transactions de capital-risque et immobilières à Seattle et dans d’autres clusters des sciences de la vie au cours de la dernière année.

Le financement par capital-risque pour les sciences de la vie a atteint des niveaux record à l’échelle nationale, atteignant plus de 30 milliards de dollars au cours de l’année jusqu’en septembre, selon le rapport de la société immobilière CBRE. Et tandis que les grands clusters tels que Boston accumulaient des milliards, la région de Seattle a récolté 898 millions de dollars.

Dans la région de Seattle, les emplois en sciences de la vie ont augmenté de 3,6% entre 2019 et 2020, les emplois en R&D augmentant de 5,9%.

Le rapport du troisième trimestre 2021 reflète les récentes conclusions d’un autre rapport récent du groupe industriel Life Science Washington, montrant une augmentation de 23,5% de l’emploi dans les sciences de la vie à Washington de 2015 à 2019. C’est plus rapide que l’emploi dans le secteur privé dans son ensemble et l’emploi dans les sciences de la vie à l’échelle nationale. .

Emploi en R&D en biotechnologie à l’échelle nationale, jusqu’à l’année se terminant en septembre 2021 (CBRE Graph).

L’État de Washington surfe sur une vague d’introductions en bourse dans le secteur de la biotechnologie, avec cinq sociétés de biotechnologie entrant sur les marchés publics en 2021. Sana Biotechnology a levé 587 millions de dollars lors de son introduction en bourse, Absci a collecté 200 millions de dollars et la société de vaccins Icosavax a levé plus de 180 millions de dollars. À l’échelle nationale, les introductions en bourse de cette année ont déjà levé plus que le record de 10 milliards de dollars de l’année dernière, selon CBRE, en partie grâce à l’intérêt suscité par la pandémie.

Les biotechnologies récemment lancées dans la région de Seattle ont levé des capitaux au cours de l’année dernière, notamment Shape Therapeutics, qui a levé 112 millions de dollars, Umoja Biopharma, qui a levé 263 millions de dollars, et Sonoma Biotherapeutics, basée à South San Francisco et Seattle, qui a levé 265 millions de dollars.

Le marché de la biotechnologie dans son ensemble montre cependant des signes de refroidissement, avec un fonds indiciel majeur de la biotechnologie, le SPDR S&P Biotech ETF, en baisse de 22% depuis le début de l’année.

À Seattle, les développeurs continuent de voir des promesses dans les sciences de la vie et la biotechnologie. Le nouveau rapport ne couvre pas les transactions immobilières du quatrième trimestre, qui comprennent 211 000 pieds carrés à South Lake Union et 188 000 pieds carrés près de la Space Needle, désormais prévus pour le développement des sciences de la vie. Pendant ce temps, le projet des sciences de la vie de 865 000 pieds carrés dans le triangle Denny de Seattle fait son chemin jusqu’à l’approbation de sa conception par la ville.

« Le marché de Seattle continue de subir une concurrence féroce en matière de location », selon CBRE.

Les autres faits saillants du rapport sont ci-dessous :

L’espace du laboratoire est restreint. Le taux d’inoccupation des espaces de laboratoire et de R&D est de 7,1 % dans la région de Seattle, avec des locataires recherchant 1,2 million de pieds carrés d’espace et 1,1 million de pieds carrés qui n’ont pas encore de locataire inscrit. À l’échelle nationale, les taux d’inoccupation sont de 4,9 %, comparativement à 16,8 % pour les bureaux conventionnels.Les approbations de médicaments sont en augmentation. Les progrès dans l’édition de gènes, la génomique et d’autres domaines continuent d’alimenter la croissance et l’innovation en biotechnologie. La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé 52 nouveaux médicaments par an en moyenne de 2017 à 2021 (les chiffres de 2021 sont prévus). Cela est comparé à 22 approbations de médicaments en moyenne par an de 2016 à 2010.Seattle et Bothell, Washington sont les meilleurs employeurs. La région de Seattle compte environ 9 millions de pieds carrés d’espace de laboratoire et de R&D, dominés par Seattle (environ 5 500 000 pieds carrés) et Bothell (environ 2 800 000 pieds carrés), qui abrite la biotechnologie mondiale à croissance rapide SeaGen.Les nouvelles startups mènent des baux récents. Les principales transactions de location pour le troisième trimestre 2021 concernent plusieurs startups récemment créées. Shape Therapeutics a loué environ 116 000 pieds carrés, GentiBio environ 15 000 et Tune Therapeutics environ 15 000. De plus, CorneaGen a loué environ 14 500 pieds carrés, SeaGen environ 300 000 pieds carrés et un locataire non divulgué 99 000 pieds carrés.