Rapport: Le service d’abonnement aux podcasts Premium sera annoncé lors de l’événement Apple

Jusqu’à présent, Apple a essayé une petite gamme de podcasts originaux, y compris l’émission compagnon For All Mankind et la série True Crime The Line.

Cependant, des rumeurs ont persisté selon lesquelles Apple a de plus grandes ambitions dans cet espace, car il semble concurrencer les bibliothèques de podcasts grandissantes de Spotify. Aujourd’hui, Peter Kafka de Vox Media dit qu’il pense qu’Apple annoncera un nouveau service d’abonnement au podcast mardi, lors de l’événement ‘Spring Loaded’ d’Apple en avril.

À ce jour, tous les podcasts originaux d’Apple sont offerts gratuitement et peuvent être écoutés dans n’importe quelle application de podcast. Un service payant premium, peut-être appelé Podcasts +, verrait un catalogue d’émissions exclusives à Apple faire ses débuts dans l’application Apple Podcasts, de la même manière que les émissions et les films Apple TV + TV ne peuvent être trouvés que dans l’application Apple TV.

Spotify a déjà étendu avec succès ses activités au-delà du streaming musical pour inclure des originaux de podcast exclusifs. Spotify présente des émissions de grands noms tels que Joe Rogan, Michelle Obama, Bill Simmons et plus encore.

À la fin de 2019, Apple a embauché des responsables de podcasts clés de National Geographic et de NPR pour préparer sa propre division de podcasts premium. Les mises à jour de l’application Podcasts dans iOS 14.5 – y compris une actualisation significative de l’interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités de gestion de la bibliothèque – sont une autre indication qu’Apple envisage d’étendre son implication dans l’espace des podcasts.

On ne sait toujours pas si «Podcasts +» serait un abonnement autonome. Il pourrait simplement être présenté comme un autre avantage de l’offre groupée Apple One ou éventuellement intégré à un abonnement Apple Music à la Spotify.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: