Rapport: le streamer Dr Disrespect poursuit Twitch pour interdiction

Le streamer populaire Herschel “Dr Disrespect” Beahm IV a déclaré qu’il poursuivait la marque Twitch d’Amazon pour son interdiction en 2020.

Tel que rapporté par Dot Esports, la personnalité a récemment déclaré dans une vidéo sur sa nouvelle maison sur YouTube qu’il savait non seulement pourquoi la plate-forme de streaming l’avait redémarré en juin 2020, mais aussi qu’il les poursuivait en justice pour dommages et intérêts.

“Je ne peux pas en parler, mais beaucoup de gens me demandent:” Connaissez-vous la raison? “”, a déclaré Beahm.

“Ouais, je connais la raison maintenant. Je la connais depuis des mois maintenant – la raison. Et je vais juste dire ceci tout de suite, champions: il y a une raison pour laquelle nous les poursuivons en justice. Je Je ne sais pas comment le dire autrement.

Malgré sa popularité, Beahm était une figure controversée de la communauté du streaming. En juin 2019, il a reçu sa première interdiction de diffusion en direct depuis une salle de bain à l’E3, pour une raison quelconque, avant d’être définitivement banni de la plate-forme 12 mois plus tard pour une raison actuellement inconnue.

En août 2020, il a commencé à diffuser sur le service YouTube de Google. À l’époque, il avait déclaré qu’il n’avait “aucune idée” pourquoi il avait été banni de Twitch.

