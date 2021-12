Rapport : Le système judiciaire civil de la Louisiane, convivial pour les avocats, coûte des milliards de dollars

L’American Tort Reform Association a classé la Louisiane au sixième rang des juridictions civiles du pays, faisant de l’État l’un des principaux «enfers judiciaires» pour une autre année.

L’organisme de surveillance juridique basé à Washington a publié son rapport annuel mardi, mettant en évidence les tribunaux locaux et les systèmes de justice civile des États les plus flagrants. La Louisiane a fait sa 12e apparition annuelle sur la liste.

« Chaque Louisianais paie une » taxe délictuelle « de 451 $ chaque année en raison des coûts de poursuites excessives », a déclaré Lana Sonnier Venable, directrice exécutive de Louisiana Lawsuit Abuse Watch, dans un communiqué par courrier électronique. « L’impact total actuel de ces coûts se traduit par 3,87 milliards de dollars d’activité économique perdue, 22 550 pertes d’emplois et 1,12 milliard de dollars de pertes de salaire pour les Louisianais qui travaillent dur. »

Les climats abusifs de la justice civile permettent aux avocats plaidants d’encombrer les tribunaux de poursuites inutiles, a déclaré le groupe, ajoutant qu’il s’ensuit souvent des taux d’assurance plus élevés, moins d’emplois et une diminution de l’innovation du secteur privé.

Le rapport cite plusieurs domaines dans lesquels l’environnement des litiges en Louisiane a considérablement favorisé les avocats cette année, à commencer par le veto du gouverneur John Bel Edwards sur le projet de loi 43 du Sénat.

Edwards, un ancien avocat de piste, a opposé son veto à la législation bipartite qui aurait limité les pratiques publicitaires trompeuses en matière de poursuites judiciaires et les sollicitations de services juridiques.

Le projet de loi aurait exigé que les publicités informent les téléspectateurs qu’elles étaient des publicités payées et que les commanditaires des publicités se dévoilent. Le projet de loi aurait également interdit aux annonces d’apparaître en tant qu’annonces d’intérêt public et éliminé l’utilisation, l’achat ou la vente d’informations médicales privées pour solliciter des personnes pour des services juridiques.

« La Louisiane représente une quantité disproportionnée de publicités télévisées pour les services juridiques et de dépenses consacrées à ces publicités (4% de toutes les dépenses et 5,6% des publicités en un trimestre) étant donné que l’État représente moins de 1,5% de la population du pays », indique le rapport. mentionné.

Dans son message de veto du SB 43, Edwards a déclaré que la législation « est probablement inconstitutionnelle dans la mesure où la réglementation de la publicité des avocats est gérée par la Cour suprême de la Louisiane et non par la législature ».

Le parrain du projet de loi, le sénateur Barrow Peacock, R-Bossier City, a écrit une lettre de suivi à la Cour suprême de Louisiane en juillet, demandant des conseils. Le tribunal a déclaré qu’il ne pouvait pas intervenir car le différend était entre les pouvoirs législatif et exécutif.

Edwards a opposé son veto à un projet de loi similaire l’année dernière.

Le rapport cite des dizaines de poursuites judiciaires visant l’industrie énergétique de la Louisiane. Plus de 40 poursuites civiles visant environ 200 sociétés énergétiques ont été déposées depuis 2013, y compris des plaintes de plusieurs millions de dollars contre certaines des plus grandes sociétés pétrolières et gazières au monde, telles que Shell, BP et Exxon Mobile.

Les poursuites sont menées par des avocats privés agissant au nom de certaines paroisses côtières.

« Les poursuites réclament des dommages-intérêts liés à la conduite des producteurs menée sous la direction du gouvernement fédéral pendant la Seconde Guerre mondiale », indique le rapport.

Les plaignants côtiers allèguent que les producteurs d’énergie n’ont pas suivi les « pratiques prudentes » et ont endommagé l’environnement. Les sociétés pétrolières et gazières affirment qu’elles agissaient correctement en vertu des lois fédérales antérieures aux lois environnementales des États applicables.

La société minière Freeport McMoRan a été le premier défendeur à mettre fin à ce litige prolongé, versant 100 millions de dollars pour mettre fin à son affaire plus tôt cette année.

Le rapport abordait également la corruption judiciaire et recommandait des réformes supplémentaires des procédures de la Cour suprême de la Louisiane.

« Les scandales continuent d’attirer l’attention sur cette question, contribuant à la fois au public et au législateur à perdre patience face aux promesses répétées de la branche judiciaire de faire mieux », indique le rapport.

Les exemples comprenaient le juge de la Cour suprême de Louisiane Jefferson Hughes III et la juge du quatrième tribunal de district judiciaire Sharon Marchman.

Hughes a été censuré après avoir admis en juin s’être rendu au domicile d’un consultant politique Hammond et avoir proposé de payer le consultant s’il transférait son soutien d’un candidat à la Cour suprême à un autre.

Marchman fait l’objet d’une enquête pour inconduite présumée survenue en 2018, longtemps après que le Comité de surveillance de la campagne judiciaire de la Louisiane a conclu que Marchman avait violé le code de conduite judiciaire de l’État.

Les plaintes judiciaires déposées contre les juges ne sont pas rendues publiques à moins que la Commission judiciaire de la Louisiane n’intervienne.

« Des cas d’inconduite présumée, comme celui-ci, sont plus largement signalés et continuent de susciter la colère du public », a déclaré Sonnier Venable.