Rapport: le transfert de Raphinha dépend du contrat de Kinglsey Coman au Bayern Munich

Dans ce qui semblait sortir de l’air, l’ailier brésilien de Leeds United, Raphinha, était lié à un transfert potentiel au Bayern Munich pendant la fenêtre de transfert de janvier pour un montant d’environ 50 millions d’euros. Le front office du Bayern avait été catégorique sur le fait qu’il n’y aurait plus que probablement aucune affaire pendant la fenêtre de transfert d’hiver autre que quelques joueurs sortants, mais le point de vente brésilien TNT Sport Brasil avait brisé l’histoire selon laquelle un transfert potentiel était sur les cartes pour l’un ou l’autre. cet hiver ou cet été.

Le contrat actuel de Raphinha avec Leeds court jusqu’en juin 2024, mais . a annoncé ce week-end que Leeds travaillait sur une éventuelle prolongation de contrat pour son ailier brésilien. Cependant, de nouvelles informations de Sky Sports Germany suggèrent que le sujet d’un transfert potentiel au Bayern est quelque chose qui est sérieusement envisagé au club au cas où Kingsley Coman ne renouvellerait pas son contrat et déciderait de partir. Son contrat actuel au Bayern court jusqu’en juin 2023 et le Bayern en fait sa priorité absolue pendant la fenêtre de transfert d’hiver pour déterminer son avenir.

Selon les nouvelles informations de Sky, le front office du Bayern est prêt à remplacer Raphinha s’il ne parvient pas à convaincre Coman de signer une prolongation de contrat, mais même à ce stade, un transfert serait encore loin. Tout comme Niklas Sule, le contrat de Coman est sous le microscope proverbial au Bayern, mais pour le cas de Coman, il y a probablement des détails importants qui sont probablement pris en compte. Lui et ses représentants avaient clairement indiqué lors de la préparation de la dernière fenêtre de transfert de l’été qu’il chercherait un transfert potentiel vers la Premier League en Angleterre. À tel point qu’il a temporairement embauché Pini Zahavi pour tenter de négocier un transfert dans un club de Premier League, mais il a été licencié après avoir échoué avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

D’une part, Coman a connu une solide campagne sous Julian Nagelsmann jusqu’à présent, ayant marqué cinq buts et fourni deux passes décisives sur un total de dix-sept apparitions dans toutes les compétitions. Aux côtés de Leroy Sane, Serge Gnabry, Jamal Musial et Thomas Muller, Coman a mis en place un patch de forme important pendant la majeure partie de la seconde moitié du Hinrunde après s’être remis d’un problème cardiaque en septembre. Avec ses performances, il y a certainement des signaux pour que le Bayern fasse tout ce qui est en son pouvoir pour le garder, mais ses antécédents ne peuvent garantir au front office qu’il n’essaiera plus de chercher ailleurs cet été. À cet égard, surveiller de près la situation de Raphinha à Leeds vaut certainement la peine d’être fait à ce stade.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Pour Leeds jusqu’à présent cette saison, Raphinha a été une lueur d’espoir dans ce qui a été par ailleurs une campagne décevante pour l’équipe de Marcelo Bielsa. Ils occupent actuellement la 16e place du classement après une série de blessures terribles et de chance de coronavirus. Leurs problèmes étaient caractérisés par leur récente défaite 4-1 contre Arsenal à Elland Road lorsqu’ils ont dû lancer Archie Gray, 15 ans, sur le banc par nécessité en raison du nombre de joueurs blessés ou malades. Raphinha a trouvé le fond du filet à huit reprises et a fourni une passe décisive en dix-sept apparitions cette saison, toutes en Premier League. Il a dû supporter une grande partie du poids offensif de Leeds avec l’absence à long terme de l’attaquant Patrick Bamford et Leeds sera également privé du capitaine Liam Cooper et du pilier du milieu de terrain Kalvin Phillips pendant un certain temps.