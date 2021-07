Rapport: le trio du Bayern Munich cherche à percer dans la catégorie des meilleurs revenus

in

Selon un rapport de Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich devrait reprendre les pourparlers contractuels avec Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Kingsley Coman.

Le club a fait une pause dans les négociations avec les joueurs pendant que les championnats d’Europe se jouaient, mais maintenant chaque joueur est prêt à se lancer dans l’élaboration d’un nouvel accord.

Il pourrait cependant y avoir un hic.

Coman, Goretzka et Kimmich veulent chacun être payés au plus haut échelon de la structure salariale du club. Selon le rapport, ce niveau de rémunération est réservé à des joueurs comme Robert Lewandowski, Manuel Neuer et Thomas Müller). Le Bayern Munich a également limité qu’il ne dépassera pas pour certains joueurs également.

Aujourd’hui, le Bayern Munich a un seuil maximum de 20 millions d’euros et Lewandowski est le seul joueur à gagner autant. Pour l’instant, il semblerait hautement improbable que le club pousse les trois Kimmich, Goretzka ou Coman dans cette stratosphère.

Le club ne veut pas s’écarter de son plan de budget salarial. Au cours des négociations, le PDG Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic ont souligné la « culture gagnante » du club – les titres et les apparitions en Ligue des champions étant les principales incitations, en plus d’un bon salaire.

Ce qui se passe à partir d’ici pour ces trois joueurs est à deviner.