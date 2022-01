Rapport: Leon Goretzka a lutté contre la douleur pour aider le Bayern Munich à remporter Der Klassiker

Alors que le reste du Bayern Munich (enfin, les joueurs disponibles qui ne sont pas absents à cause de COVID-19) sont retournés sur le terrain d’entraînement de la Säbener Straße, Leon Goretzka (genou) et Serge Gnabry (adducteur/dos) se sont entraînés avec l’entraîneur de réadaptation Simon Martinello. Maintenant, grâce à Bild, nous en savons un peu plus sur les problèmes de genou actuels de Goretzka.

Selon le journal, Goretzka est entré dans le Der Klassiker du 4 décembre contre le Borussia Dortmund déjà aux prises avec des problèmes de genou. Il a même dû annuler l’entraînement avant le match. Goretzka savait qu’il risquait une blessure plus grave, mais il « considérait le duel du BVB comme le match le plus important de la première moitié de la saison et s’est sacrifié ».

Photo de Peter Kneffel/alliance photo via .

Sa performance dans le match était élogieuse, mais elle a eu des conséquences. Il allait manquer les quatre derniers matchs des Hinrunde avec des problèmes de ligament rotulien.

Cependant, le calendrier relativement léger du Bayern pour le retour de la Bundesliga pourrait être le grand avantage pour remettre Goretzka et son partenaire de milieu de terrain Joshua Kimmich en pleine forme pour la grande poussée de la seconde moitié de la saison. La Ligue des champions ne redémarrera que le 16 février, et malgré la pause internationale de deux semaines fin janvier, le Bayern n’aura pas de semaines de matchs multiples pendant les six premières semaines de la saison.

C’est, bien sûr, si COVID ne fait pas tout dérailler.