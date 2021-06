Rapport: Leon Goretzka du Bayern Munich devrait commencer pour l’Allemagne contre l’Angleterre

Selon un nouveau rapport de Bild, Joachim Low pourrait très bien donner à Leon Goretzka du Bayern Munich son premier départ de l’Euro 2020.

Goretzka est entré en jeu à la 73e minute lors de la victoire 4-2 de l’Allemagne sur le Portugal et à la 58e minute lors du match nul 2-2 contre la Hongrie, au cours duquel il a marqué l’égalisation tardive pour envoyer Die Mannschaft en huitièmes de finale. .

Goretzka n’était pas dans l’équipe pour le match d’ouverture de la phase de groupes lors de la défaite 1-0 contre la France, car il se remettait encore d’une blessure et n’avait pas réussi assez de temps avec le reste de l’équipe au camp d’entraînement de Seefeld, en Autriche.

Lors du match nul 2-2 contre la Hongrie, Goretzka a remplacé Ilkay Gundogan après une collision entre le milieu de terrain de Manchester City et le Hongrois András Schäfer, qui a marqué son deuxième but dans la soirée. Selon Bild, Gundogan se plaignait toujours d’un mal de tête qui a duré jusqu’à dimanche, ce qui est très préoccupant pour Joachim Low et son équipe d’entraîneurs. Pour cette raison, en plus de l’efficacité de Goretzka lors de son apparition de 32 minutes, il est fort probable qu’il débutera à la place de Gundogan contre l’Angleterre de Gareth Southgate. Le manager anglais a également de grandes décisions à prendre en matière de personnel.

Il y avait un appel pour que Goretzka commence contre la Hongrie en raison du fait que Thomas Muller avait subi une blessure à la capsule du genou dans la seconde moitié de la victoire contre le Portugal lorsqu’il a bloqué un centre avec une jambe droite maladroitement étirée. Il était assez remarquable que le Raumdeuter ait même pu faire le banc pour le choc de la Hongrie, n’ayant qu’un peu moins de quatre jours entre les deux matches. Low a décidé de démarrer Leroy Sane à la place de Muller, mais il était au mieux piéton et il n’est jamais vraiment passé à la deuxième vitesse. C’était le seul changement que Low avait apporté au onze de départ des matches de France et du Portugal où il était allé avec Manuel Neuer, Robin Gosens, Antonio Rudiger, Mats Hummels, Matthias Ginter, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Gundogan, Serge Gnabry, Muller , et Kai Havertz.

Photo de Matthias Hangst/.

Goretzka, Muller, Jamal Musiala et Timo Werner ont tous fait la différence lorsqu’ils ont été présentés en seconde période lors du match contre la Hongrie, lorsque l’Allemagne était finalement menée 2-1 et cherchait un égaliseur pour maintenir son tournoi en vie. Contrairement à Low, Southgate a expérimenté ses onze de départ, à la fois en défense et en attaque. Tous Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden, Mason Mount, Jack Grealish et Bukayo Saka ont eu des départs dans l’un de leurs trois matches de phase de groupes et Southgate a également échangé les arrières larges Kieran Trippier, Kyle Walker, Luke Shaw et Reece James comme ainsi que de faire entrer Harry Maguire pour Tyrone Mings lors de la victoire 1-0 contre la République tchèque. Southgate aura un mal de tête supplémentaire en raison du fait que Mount et Ben Chilwell ont dû s’isoler et s’entraîner loin du reste de l’équipe en raison de leur contact étroit avec son coéquipier de Chelsea Billy Gilmour après le match nul 0-0 avec l’Écosse. .

Si les phases de poules nous ont montré quelque chose, c’est que Low est le plus réticent des deux managers à apporter trop de changements à son onze de départ. Sane for Muller et le passage proposé de Gundogan à Goretzka n’auraient peut-être pas eu lieu ou auraient pu se produire sans les coups à la fois pour Muller et Gundogan. La performance de Goretzka contre la Hongrie à elle seule devrait justifier un début contre les Three Lions.