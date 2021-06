Rapport: Leon Goretzka proche d’une prolongation de contrat avec le Bayern Munich

in

Leon Goretzka est l’un des meilleurs milieux de terrain box-to-box au monde. Son rythme de travail, son physique, son athlétisme, son intelligence du ballon et sa capacité de pressage sont tous hors normes. Hulk, résident du Bayern Munich, a établi un partenariat incroyable avec son coéquipier Joshua Kimmich, formant sans doute le meilleur milieu de terrain du monde avec Thomas Müller complétant le milieu de terrain trois.

Le Bayern a déjà montré son engagement à long terme envers le joueur en lui offrant le prestigieux maillot #8, hérité d’une longue lignée de meilleurs milieux de terrain. Il n’y a pas un meilleur club au monde qui ne s’intéresse pas au joueur, donc le Bayern Munich veut naturellement mettre fin à la prolongation du contrat dès que possible.

Il a déjà été signalé que le joueur et le club ne parviendront à un accord qu’après le début du tournoi, et il semble maintenant que des pourparlers soient en cours entre le club et les représentants de Goretzka, les deux parties travaillant à la conclusion d’un accord. Selon le journaliste de SkySport Fabrizio Romano, le club est convaincu qu’un accord sera bientôt signé, ce qui est une excellente nouvelle.

Le FC Bayern progresse dans les pourparlers pour prolonger le contrat de Leon Goretzka, le club est confiant de conclure l’accord bientôt. #Bayern Corentin Tolisso pourrait quitter le club : la Juventus est intéressée mais Locatelli reste la priorité [UK clubs are keen on Locatelli too] @SkySport https://t.co/Mt4tTGuHil – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 14 juin 2021

S’il est conclu bientôt, cet accord marquerait l’immobilisation d’un joueur qui est largement considéré comme l’un des futurs leaders de l’Allemagne et du Bayern. Il fera sans aucun doute partie d’un noyau de joueurs autour duquel le club cherchera à structurer son équipe.

J’entends déjà « Joshua, tu es le prochain » dans la voix d’Oliver Kahn.