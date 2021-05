Rapport: les applications Android envoient les données des élèves à des tiers “ à très haut risque ” 8 fois plus souvent qu’iOS

Une nouvelle étude publiée aujourd’hui examine en profondeur la manière dont les applications utilisées dans les écoles partagent les données des enfants avec des tiers. La recherche a révélé que la majorité des applications scolaires transmettent des données et qu’Android est 8 fois plus susceptible d’envoyer ces données à des tiers «à très haut risque» qu’iOS.

La nouvelle étude a été réalisée et publiée par Me2B Alliance, une organisation à but non lucratif dans le but de «favoriser le traitement respectueux des personnes par la technologie». Il comprenait un échantillon aléatoire de 73 applications mobiles utilisées par 38 écoles, «couvrant au moins un demi-million de personnes (étudiants, leurs familles, enseignants, etc.) qui utilisent ces applications.»

Dans l’ensemble, avec iOS et Android, Me2B a constaté que 6 applications scolaires sur 10 envoient des données sur les élèves à des tiers et qu’en moyenne, «chaque application envoie des données à 10,6 canaux de données tiers».

L’analyse a révélé que la majorité (60%) des applications scolaires envoyaient des données sur les élèves à divers tiers. Celles-ci comprenaient des plates-formes publicitaires telles que Google, auxquelles environ la moitié (49%) des applications envoyaient des données sur les étudiants, ainsi que Facebook (14%). En moyenne, chaque application a envoyé des données à 10,6 canaux de données tiers.

Mais plus précisément, l’étude a révélé qu’Android est un coupable beaucoup plus important qu’iOS.

91% des applications Android envoient des données à des tiers à haut risque contre seulement 26% des applications iOS, et 20% des applications Android envoient des données à des tiers à très haut risque, contre 2,6% des applications iOS.

Cela signifie qu’Android est 3,5 fois plus susceptible que iOS de partager les données des élèves avec des tiers à haut risque et 8 fois plus susceptible de partager avec des tiers à très haut risque.

Selon Me2B, la nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications (ATT) d’Apple, lancée avec iOS 14.5, réduit le risque de création de profil sur les appareils Apple par des tiers et «augmente le« fossé de respect »entre les applications iOS et Android.» Cependant, le rapport indique que ATT dans iOS “peut ne pas supprimer complètement le risque de création de profil.”

Une autre préoccupation est que les chercheurs de Me2B estiment que «plus de 95% des canaux de données tiers sont actifs même lorsque l’utilisateur n’est pas connecté».

Le rapport a également appelé Google et Apple pour ne pas avoir détaillé avec quelles applications tierces partagent des données:

De plus, ni le Google Play Store ni l’App Store d’Apple n’incluent de détails sur les tiers qui reçoivent des données, ce qui ne laisse aux utilisateurs aucun moyen pratique de comprendre à qui leurs données vont, ce qui pourrait bien être l’information la plus importante que les gens doivent communiquer. décisions éclairées sur l’utilisation des applications.

Principaux points à retenir de l’étude Me2B:

Il existe une quantité inacceptable de partage de données sur les élèves avec des tiers – en particulier des annonceurs et des plates-formes d’analyse – dans les applications scolaires. Les applications scolaires – qu’elles soient iOS ou Android, les écoles publiques ou privées – ne doivent pas inclure de canaux de données tiers. Les applications iOS se sont avérées plus sûres que les applications Android, et avec les améliorations en cours, le «fossé de confidentialité» entre les applications iOS et Android devrait se creuser à moins que Google n’apporte des modifications. Les gens ont encore trop peu d’informations sur les tiers avec lesquels ils partagent des données, et les magasins d’applications (Apple et Google Play) doivent clarifier ces informations.

Vous pouvez lire l’étude complète sur le site Web de Me2B ici.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: