Rapport : Les choses ne sont peut-être pas si proches avec le Bayern Munich et Marcel Sabitzer – ou le sont-elles ?

Selon le kicker allemand, un accord entre le Bayern Munich, le RB Leipzig et Marcel Sabitzer pourrait ne pas être aussi proche que beaucoup l’espéraient.

Aux dernières nouvelles, un déménagement à Säbener Straße n’est pas encore « en vue » pour Sabitzer et un engagement n’a pas été « sérieusement discuté » :

Marcel Sabitzer et RB Leipzig se sépareront-ils cet été ? Le contrat du joueur de 27 ans expire l’année prochaine et l’Autrichien a déjà refusé une offre pour le prolonger dans les mêmes conditions. Une augmentation de salaire était hors de question pour les décideurs de Leipzig au vu des conditions économiques difficiles causées par le coronavirus, c’est pourquoi le joueur de longue date de l’équipe est considéré comme un candidat à la vente. Un transfert au FC Bayern n’est pas encore en vue, et un engagement n’a pas encore été sérieusement discuté avec les champions du record.