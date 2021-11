Rapport: les cinq joueurs non vaccinés du Bayern Munich révélés

Beaucoup de choses ont été écrites sur le Bayern Munich et COVID ces dernières semaines, et maintenant Bild rapporte qui sont les cinq joueurs de la première équipe non vaccinés du club. Ils ont également des nouvelles sur les conséquences du club à la suite de ces décisions. Selon Bild, le Bayern n’a pas voulu commenter le rapport.

Les cinq joueurs non vaccinés sont : Eric Maxim Chopuo-Moting, Michael Cuisance, Serge Gnabry, Joshua Kimmich et Jamal Musiala.

La veille de la défaite de vendredi contre Augsbourg, ces joueurs ont été convoqués à Säbener Straße pour une rencontre avec les patrons du Bayern. Une fois sur place, les joueurs ont été informés que s’il était de leur droit de ne pas se faire vacciner, ils devaient également penser au club. Les joueurs ont également été informés des conséquences suivantes :

Pas de salaire pendant la quarantaine

À partir du 1er novembre, la ville de Munich a fait en sorte que les employés n’aient pas droit à leur salaire d’une quarantaine en raison de leur statut non vacciné. Marre du manque de temps des joueurs, le Bayern ne paiera plus le salaire des joueurs non vaccinés pendant leur mise en quarantaine.

Kimmich, Gnabry, Musiala et Choupo-Moting ont été informés qu’ils ne seraient pas payés pour la durée de leur mise en quarantaine ce mois-ci. Cuisance n’a pas été mis en quarantaine, il touchera donc son salaire régulier.

Pour Kimmich, en raison de son énorme salaire, cela signifie une perte d’environ 768 000 € au cours des deux dernières semaines.

Possibilité de formation isolée

Rien n’est exclu, y compris les joueurs non vaccinés isolés du reste de l’équipe pendant l’entraînement. Les cinq ont été surpris par cette annonce, mais elle aurait reçu l’approbation du reste de l’équipe.