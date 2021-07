Rapport: les dernières rumeurs liant Callum Hudson-Odoi au Bayern Munich ont été créées par son camp

Dès que Jude Bellingham a vu les drapeaux de Birmingham City à Rome et entendu les acclamations, il s’est précipité vers eux et y jeta sa chemise. Ils avaient parcouru un long chemin pour regarder l’Angleterre battre l’Ukraine et apporter leur soutien à leur diplômé de l’académie bien-aimé, qui s’est assuré que l’un d’entre eux […] More