Rapport : Les États-Unis se lancent de plus en plus dans les jeux mobiles complexes sans aucun signe de ralentissement

Lorsque la plupart des gens aux États-Unis pensent aux jeux mobiles, ils imaginent probablement des jeux occasionnels comme Candy Crush Saga ou Homescapes. Ce sont des jeux de puzzle faciles à jouer, inactifs, qui sont bons pour passer le temps et peuvent être joués par à peu près tout le monde. Cependant, les jeux mobiles plus grands et plus complexes sont en augmentation dans de nombreuses régions du monde, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par Newzoo, une société de données de jeux et d’esports.

Le rapport, co-publié avec ARM, une société de processeurs, qualifie ces titres de “jeux haute fidélité” ou de jeux qui présentent “des graphismes avancés et/ou une mécanique et un gameplay complexes”. Cela inclut des tireurs mobiles comme Call of Duty Mobile, des RPG comme Genshin Impact et des MOBA comme League of Legends: Wild Rift. Ces types de titres sont les plus importants dans des pays comme la Chine, où neuf des 20 meilleurs jeux Android pourraient être considérés comme de la haute fidélité. Pendant ce temps, dans des pays comme les États-Unis et en Europe, le nombre est beaucoup plus petit, car ils ont tendance à opter pour ce que la société appelle des jeux « midcore ».

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Cependant, les États-Unis et l’Europe ont tous deux connu une augmentation considérable de la popularité de la haute fidélité. Selon le rapport, la part des revenus des 200 jeux les plus rentables sur iOS et Google Play combinés est passée de 6% de jeux haute fidélité en 2016 à 33% en 2020 aux États-Unis. Le rapport cite des plateformes comme Roblox et des jeux comme Pokemon Go et Call de Duty Mobile comme étant les moteurs de cet énorme saut.

Le jeu mobile continue de surpasser le PC et la console en tant que plus grande plate-forme de jeu. En 2020, près de la moitié (86,9 milliards de dollars) des revenus du marché mondial des jeux provenaient du mobile. Avec la tendance croissante des jeux multiplateformes et des franchises PC/consoles établies sur mobile, les joueurs mobiles recherchent de plus en plus des expériences de jeu de base sur l’écran tactile. L’appétit croissant des consommateurs a poussé les jeux mobiles haute fidélité au niveau supérieur, exigeant ainsi des appareils mobiles puissants pour prendre en charge des expériences de jeu haut de gamme.

Cette décision est en partie due au fait que de nombreux éditeurs AAA se lancent dans l’espace mobile, comme en témoignent des succès tels que Call of Duty Mobile et PUBG Mobile. Cependant, la technologie des smartphones devient de plus en plus puissante et est capable de prendre en charge ces jeux haute fidélité. Cela va au-delà des téléphones spécifiques aux jeux comme le téléphone Razer 2017 et plus vers des produits phares ordinaires comme le Samsung Galaxy S21. Le rapport cite également la popularité croissante du cloud gaming comme raison pour laquelle les gens se tournent vers le mobile, ainsi que la prolifération des réseaux 5G.

« Alors que le marché des jeux embrasse un avenir indépendant de la plate-forme, permis par le jeu croisé et le jeu en nuage, les consommateurs recherchent de plus en plus des expériences de jeu immersives et intermédiaires en déplacement », indique le rapport. “Nous pensons qu’au cours des deux prochaines années, les marchés émergents et les pays occidentaux joueront un rôle de plus en plus important dans la croissance des jeux mobiles haute fidélité ou de nouvelle génération.

Si vous souhaitez consulter le rapport complet, vous pouvez le faire sur le site Web d’ARM.