Rapport: les fournisseurs de mini-LED MacBook Pro disent que les expéditions sont dans les délais

Alors que tous les regards sont tournés vers l’iPhone 13 et l’événement Apple annoncé pour ce mois-ci, DigiTimes Asia rapporte que les fournisseurs de LED pour le prochain MacBook Pro disent que les expéditions sont dans les temps.

Bien que des rapports récents aient suggéré une pénurie liée aux mini-LED et à d’autres composants, selon des sources de l’industrie, tout va bien du côté d’Apple. Après avoir présenté un nouvel iPad Pro M1 doté de la technologie mini-LED au début de cette année, Apple s’apprête à étendre ses appareils dotés de ce nouvel écran.

Apple devrait dévoiler la série de MacBook Pro à rétroéclairage miniLED en octobre ou novembre 2021, avec des livraisons totales en 2021 estimées à près de 4 millions d’unités, ont indiqué les sources.

Les fournisseurs ont investi des millions de dollars pour augmenter la capacité de production de ce nouvel écran. DigiTimes Asia rapporte que General Interface Solution, Epistar et Lextar Electronics se développent et gagnent plus d’argent à mesure que la demande d’écrans miniLED augmente.

Le mois dernier, dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que le nouveau MacBook Pro M1X devrait être dévoilé cet automne, deux ans après le lancement du premier MacBook Pro 16 pouces. Pour l’instant, des rumeurs suggèrent que l’annonce d’un nouveau MacBook Pro arrivera en octobre ou novembre.

Toujours en août, l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que les MacBooks, et non les iPads, conduiront principalement les expéditions de panneaux miniLED, car il s’attend à ce que les expéditions de MacBook augmentent de 20 % ou plus d’une année sur l’autre en 2021 et 2022 :

Nous pensons que les MacBooks, et non les iPads, conduisent principalement les expéditions de panneaux Mini LED. Les livraisons de MacBook n’ont pas beaucoup augmenté ces dernières années. Cependant, nous prévoyons que les livraisons de MacBook augmenteront considérablement de 20 % en glissement annuel, ou plus en 2021 et 2022, en raison de l’adoption de panneaux Mini LED, d’Apple Silicon et de toutes nouvelles conceptions.

Si les rumeurs s’avèrent exactes, ce nouveau MacBook Pro avec écran mini-LED a tout pour être le préféré des fans d’Apple, car les fuites suggèrent que ce portable présentera un nouveau design, reflétant le langage de conception actuel à bords carrés des iPhones et iPads actuels. ; un écran mini-LED ; un emplacement pour carte SD rapide, entre autres nouveaux ports, et une webcam 1080p, enfin.

