Rapport: les Grammy Awards devraient être reportés en raison de la variante Omicron

Selon Billboard, la 64e Grammy Awards, qui devait initialement avoir lieu le 31 janvier à Crypto.com Arena à Los Angeles, sera probablement reporté à une date ultérieure en raison de la variante omicron.

UNE Académie d’enregistrement Le porte-parole a déclaré au magazine de l’industrie musicale qu’aucune décision n’avait été prise et a appelé à la prudence contre les spéculations déclenchées par une source anonyme.

L’an dernier, la 63e édition Grammy Awards a également été reporté en raison des inquiétudes suscitées par la propagation du COVID-19. Le spectacle a finalement eu lieu le 14 mars 2021 au Los Angeles Convention Center (déménagé du Staples Center, l’ancien nom de Crypto.com Arena).

Cette année Grammy les nominations ont été annoncées le 23 novembre 2021. Les nominations ont été annoncées lors d’une diffusion en direct du Grammy Museum de Los Angeles, qui présentait Académie d’enregistrement PDG Harvey Mason Jr. et président du conseil d’administration Tammy blessée, ainsi que quelques invités spéciaux.

En lice pour le prix « Best Metal Performance » lors de la 64e édition Grammy Awards sont DEFTONES, THÉÂTRE DU RÊVE, GOJIRA, MASTODONTE et ROB ZOMBIE.

La période d’éligibilité à la 64e édition Grammy Awards était du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021.

La cérémonie de 2022 sera la première depuis L’Académie d’enregistrement a annoncé avoir apporté d’importants changements à son processus d’attribution des prix afin de s’assurer que le Grammy Awards les règles et les lignes directrices sont transparentes et équitables. L’émission n’utilise plus de comités d’examen anonymes pour déterminer ses candidats. Désormais, tous les candidats sont basés uniquement sur des milliers de votes des Académiemembres votants de. Ils ont également modifié le nombre de catégories dans lesquelles Académie les membres peuvent voter et ont ajouté deux nouveaux prix.

En janvier 2020, l’ancien Académie d’enregistrement PDG Déborah Dugan a déposé une plainte pour discrimination contre Académie d’enregistrement des arts et des sciences, alléguant qu’elle faisait l’objet de représailles pour avoir signalé une inconduite au sein de la Académie. Dans la plainte de 46 pages, Dugan alléguait en outre que « le Grammy Le processus de vote est mûr pour la corruption », détaillant les comités secrets que le groupe utilisait pour « faire avancer les artistes avec lesquels il entretient des relations ». .

