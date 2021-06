Rapport : Les influenceurs des médias sociaux sont payés pour faire de la publicité sur la crypto

Alors que la popularité des crypto-monnaies augmente après leurs performances exceptionnelles cette année, les influenceurs des médias sociaux s’engagent de plus en plus avec le secteur naissant. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 15 juin, notant que des influenceurs comme la famille D’Amelio, Tana Mongeau et d’autres ont publié des annonces cryptographiques payantes sur leurs réseaux sociaux. Les publicités concernent un grand nombre de devises numériques et d’échanges de crypto-monnaie.

Selon le rapport, Kim Kardashian West, qui compte 228 millions de followers sur Instagram, a rejoint ce groupe en pleine croissance. Il aurait publié une annonce Ethereum Max sur son histoire Instagram le 13 juin. L’annonce a été suivie d’un court clip qui la voyait parler d’Ethereum Max avec le mot annonce écrit en bas de l’écran. Dans la publication, Kardashian West a demandé à ses abonnés s’ils étaient intéressés par les crypto-monnaies.

Dans l’annonce, l’influenceuse bien connue a déclaré que le message n’était pas un conseil financier, car elle ne faisait que partager ce que ses amis lui avaient dit à propos du jeton Ethereum Max. Selon elle, le projet venait de brûler 400 milliards, ce qui représenterait environ 50 % de l’approvisionnement total de la pièce, pour la restituer à la communauté E-max. La publication contenait plusieurs hashtags, dont #ad, qui montre que la publication a été payée.

Ces publicités sont susceptibles de faire plus de mal que de bien

Outre Kardashian West, promoteur américain de boxe professionnelle, Floyd Mayweather a également tenté de promouvoir la crypto-monnaie alternative lors de la conférence Bitcoin (BTC/USD) 2021 à Miami. Cependant, il n’a pas eu un accueil chaleureux, car il a été hué hors de la scène par les participants. La pièce a également parrainé le récent combat du boxeur avec Jake Paul.

Malgré les partenariats d’Ethereum Max avec des personnalités publiques de renom, les experts le considèrent comme un altcoin à haut risque. Le projet n’aurait pas de livre blanc comme les autres devises du marché de la cryptographie. En dehors de cela, le public a très peu d’informations sur les développeurs du projet.

Selon James Ledbetter, rédacteur en chef de la newsletter fintech FIN et contributeur de CNBC, les promotions crypto deviennent plus problématiques lorsque l’influenceur ne révèle pas qu’il a été payé pour publier de telles informations.

Il a noté que sa principale préoccupation concernant ces annonces est que le public est pour la plupart peu averti d’un point de vue financier et a un accès limité aux fonds. Ledbetter a noté que c’est la raison pour laquelle ce domaine fait l’objet de mesures réglementaires depuis de nombreuses années.

