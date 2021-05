Rapport: les jeux Warner Bros se séparent dans le cadre de l’accord AT&T

Il semble que Warner Bros. Interactive Entertainment va être scindé dans le cadre d’un accord entre AT&T et Discovery.

Le géant américain des télécommunications vend sa division WarnerMedia à Discovery pour 43 milliards de dollars. Discovery va fusionner WarnerMedia avec elle-même pour former une toute nouvelle société dirigée par David Zaslav, PDG de Discovery.

Comme l’a rapporté Julia Alexandra d’IGN, certaines parties de l’activité de jeux Warner Bros sont transférées dans une nouvelle société, bien que les parties de Warner Bros Interactive qui resteront sous la bannière AT&T ne sont pas claires pour le moment.

«Au cours de mes nombreuses conversations avec John, nous revenons toujours au même principe stratégique simple et puissant: ces actifs sont meilleurs et plus précieux ensemble», a-t-il déclaré.

«Il est super excitant de combiner ces marques historiques, un journalisme de classe mondiale et des franchises emblématiques sous un même toit et débloquer autant de valeur et d’opportunités. croient que tout le monde y gagne … des consommateurs avec des choix plus diversifiés, des talents et des conteurs avec plus de ressources et des voies convaincantes vers un public plus large, et des actionnaires avec une société de croissance à l’échelle mondiale engagée à un bilan solide qui est mieux positionné pour rivaliser avec les plus grands streamers du monde . Nous allons construire un nouveau chapitre avec l’équipe créative et talentueuse de WarnerMedia et ces atouts incroyables construits sur un héritage de près de 100 ans de la plus merveilleuse narration au monde. Ce sera notre mission singulière: se concentrer sur le plus incroyable histoires et amusez-vous beaucoup à le faire.

Cela fait suite à des informations en 2020 selon lesquelles AT&T cherchait à vendre sa branche de jeux Warner Bros. Apparemment, Take-Two, EA et Activision Blizzard étaient intéressés par la reprise de l’entreprise, tandis que Microsoft a également rejoint la mêlée à une date ultérieure.

AT&T a apparemment retiré Warner Bros Interactive Entertainment de la vente plus tard cet été.

