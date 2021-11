Rapport: les joueurs non vaccinés du Bayern Munich provoquent une rupture dans le vestiaire

Le Bayern Munich est tombé dans une sacrée controverse. Hier, il a été révélé que les cinq joueurs non vaccinés – Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Choupo-Moting et Cuisance – seraient amarrés pour les jours passés en quarantaine. Cela semble avoir été un catalyseur pour quelque chose de plus grand, car il semble que des tensions se développent dans les coulisses.

Tout d’abord, vous avez kicker, qui (dans leur édition imprimée), qui a publié le rapport suivant :

Certains des joueurs non vaccinés sont irrités que la décision du club de réduire leurs salaires ait été divulguée publiquement. Les joueurs espéraient plus de soutien en public. On parle de perte de confiance et d’effets sur l’ambiance au sein de l’équipe [Kicker] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 21 novembre 2021

Pendant ce temps, selon TZ, deux camps se sont depuis longtemps formés dans le vestiaire – les vaccinés et les non vaccinés. Les anciens joueurs ne pourraient pas comprendre pourquoi leurs collègues mettraient non seulement leur santé en danger, mais le succès de toute leur équipe.

L’ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge, quant à lui, soutient la décision d’amortir le salaire des joueurs non vaccinés : « Tout le monde a essayé de régler le problème de la non-vaccination et de trouver une solution. Cela n’a pas fonctionné. Peut-être que cela fonctionnera maintenant.

Opinion : Pour qui ces gars pensent-ils qu’ils sont ?

D’après les propos de Rummenigge, il est clair que le Bayern essaie de convaincre les joueurs non vaccinés d’obtenir le jab depuis un certain temps sans succès. La décision de suspendre leur salaire peut être impopulaire, mais c’était évidemment un dernier effort de la part des patrons pour changer d’avis, alors que les méthodes plus douces ne fonctionnaient clairement pas.

Il est déconcertant que l’un de ces joueurs s’attende à ce que le club les soutienne pour une position aussi indéfendable. Il y a une pandémie en cours, qui a tué des millions de personnes dans le monde. Le vaccin est l’une des rares choses qui peuvent y mettre un terme. Que ces gars pensent que le Bayern soutiendrait leur décision d’être irresponsable trahit un manque de perspective surprenant.

Là encore, pour être juste, de nombreux footballeurs de haut niveau ont pu continuer leur vie comme si de rien n’était, tandis que le reste d’entre nous a subi le plus gros de la pandémie. Peut-être qu’ils pensaient que les conséquences ne s’appliquaient pas à eux.

Eh bien, les conséquences sont maintenant là. Comment réagiront-ils ?