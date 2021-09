Rapport: les MacBook Pro M1X arriveront dans les étagères dans «les prochaines semaines»

Alors qu’Apple devrait annoncer l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 mardi, il a des annonces supplémentaires en magasin pour plus tard cet automne. Peut-être plus particulièrement, cela inclut les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces tant attendus alimentés par le processeur M1X. Un nouveau rapport indique aujourd’hui que ces machines pourraient être disponibles dans “les prochaines semaines”.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman détaille les attentes de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch Series 7, mais annonce également qu’Apple a prévu d’autres annonces plus tard cet automne : de nouveaux AIrPod, un iPad mini et un iPad d’entrée de gamme redessinés, et les MacBook Pro M1X.

Gurman écrit qu’après des retards, les nouveaux MacBook Pros M1X devraient être prêts à “arriver dans les magasins dans les prochaines semaines”.

MacBook Pro M1X : MacBook Pros 14 pouces et 16 pouces avec puces M1 haut de gamme, charge magnétique MagSafe, écrans miniLED et aucune barre tactile ne sont en vue. Après des retards, attendez-vous à ce qu’ils arrivent sur les tablettes au cours des prochaines semaines.

Nous ne nous attendons toujours pas à ce que les MacBook Pro M1X soient annoncés lors de l’événement de mardi. Au lieu de cela, ce qui est plus probable, c’est qu’Apple organise un événement virtuel distinct en octobre pour annoncer le nouveau matériel MacBook Pro et le nouveau matériel iPad. Un précédent rapport sur la chaîne d’approvisionnement avait indiqué qu’Apple prévoyait d’augmenter la production du MacBook Pro M1X d’ici octobre.

Les nouveaux MacBook Pro seront censés présenter un nouveau design à bords plats similaire à ce que nous avons vu dans les derniers designs d’iMac, d’iPad Pro et d’iPhone 12.

Bloomberg a également signalé que les nouveaux MacBook Pro comprendront un port HDMI et un emplacement pour carte SD, ainsi que le retour de la technologie MagSafe pour le chargement magnétique. Les images et les diagrammes divulgués dans le cadre d’une attaque de ransomware Apple ont apparemment corroboré cela.

Envisagez-vous d’acheter les nouveaux MacBook Pro M1X d’Apple lorsqu’ils seront disponibles cet automne ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :