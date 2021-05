Rapport: les plans de fenêtre de transfert du Bayern Munich pourraient inclure Callum Hudson-Odoi de Chelsea

Selon un rapport de Bild, la liste de courses du Bayern Munich pourrait ne pas être exactement ce à quoi vous vous attendiez.

Quels postes recherchent les Bavarois ? Per Bild, un ailier et un défenseur central. Qui exactement ? Eh bien, aucun arrière central n’a été spécifiquement nommé, mais l’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi a de nouveau été évoqué:

Il est possible que Callum Hudson-Odoi (20 ans) soit à nouveau un problème. Le Chelsea FC devrait apparemment être prêt à accepter un prêt cet été. Ces dernières années, il a été à plusieurs reprises le candidat préféré de l’ex-entraîneur Hansi Flick (56).

Bien qu’il ne soit pas répertorié dans le rapport, Ivan Perisic serait l’un des joueurs que l’Inter Milan cherche à décharger. L’ancien triple vainqueur pourrait-il revenir au Bayern Munich à un prix réduit ?

De plus, Bild dit avoir une bonne idée de qui pourrait être vendu – Bouna Sarr – et dont l’avenir est incertain avec le club – Niklas Süle. C’est intéressant parce que Bild dit que Nagelsmann préfère jouer un dos à trois – ce sur quoi, oui, la plupart des gens ont déjà spéculé. Nous n’avons pas officiellement entendu quelle formation l’ancien manager du RB Leipzig utilisera, mais un trio de retour ferait certainement bouger certaines choses au Bayern Munich :

Bouna Sarr (29 ans) devrait repartir malgré un contrat jusqu’en 2024. Un candidat de remplacement: l’ex-star du BVB Achraf Hakimi (22 ans) – probablement trop cher. Selon « Gazzetta dello Sport », le Paris Saint-Germain est prêt à débourser 60 millions d’euros.

L’avenir de Niklas Süle (26 ans / contrat jusqu’en 2022) n’est pas encore décidé non plus. Avec Nianzou, Hernández et Upamecano, le Bayern ne peut actuellement planifier en toute sécurité qu’avec trois défenseurs centraux. Pavard a du jeu à droite.