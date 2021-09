Rapport : Les portefeuilles actifs uniques liés aux dapps de jeu ont augmenté de 64 %

DappRadar, le plus grand magasin mondial de dapps, a publié deux nouveaux rapports sur les tendances dans la sphère du jeu blockchain, le plus récemment « Blockchain User Behaviour Report – Games Perspective ». Invezz résume les conclusions les plus importantes.

L’intérêt de l’industrie se déplace vers les jeux

Le nombre de portefeuilles actifs uniques liés aux dapps de jeu a augmenté de 64% par rapport au mois précédent. Au cours de cette période, les portefeuilles uniques NFT et DeFi n’ont augmenté que de 6 % et 3 % respectivement. La plupart des utilisateurs de blockchain sont des millennials entre 25 et 34 ans (37% de tous les utilisateurs), suivis de la génération Z (18-24 ans). NFT et les dapps de jeux génèrent respectivement un peu plus de 40 % des clics, contre 46 % en juin de cette année. DeFi ne génère que 18%, contre 54% en juin.

Êtes-vous à la recherche d’actualités rapides, de bons plans et d’analyses de marché ?

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Avec plus de 120 000 utilisateurs, les États-Unis possèdent le plus grand public de blockchain, mais l’Asie est également bien représentée. Les trois quarts des utilisateurs de DappRadar étaient des hommes en août, lorsque le rapport précédent est sorti. De plus en plus de femmes s’inscrivent.

Les articles NFT dans le jeu génèrent 918 millions de dollars de ventes

DappRadar a également publié récemment un rapport sur les jeux de blockchain BGA pour compléter ces résultats. Ils ont découvert que le volume des ventes généré par les articles NFT dans le jeu était de 918 millions de dollars. En termes de portefeuilles actifs uniques quotidiens, l’industrie de la blockchain a enregistré une augmentation de 18% par rapport au mois d’août. Au cours de ce mois, Axie Infinity (AXS/USD) a généré un volume de ventes de plus de 765 millions de dollars. À la fin du mois, elle restait la collection la plus précieuse avec plus de 1,7 milliard de dollars de ventes.

La porte-parole de DappRadar, Modesta Jurgeleviciene, a commenté les conclusions des rapports :

« Août a confirmé une tendance que nous avons commencée à observer en juillet : les utilisateurs de dapps se concentrent de plus en plus sur les jeux et les NFT, et moins sur DeFi. L’examen des comportements des consommateurs derrière ces chiffres rend le segment des jeux d’autant plus prometteur. Nous voyons les débuts d’une adoption véritablement mondiale et quelque chose que je voulais voir depuis un certain temps – un nombre croissant de femmes entrant lentement mais sûrement dans l’espace de la blockchain et, avec elle, dans le jeu. Le mouvement play-to-earn devient suffisamment important pour conduire les économies émergentes. Je pense que cela a le potentiel de combler également l’écart entre les sexes. »

Investissez dans la crypto, les actions, les ETF et plus en quelques minutes avec notre courtier préféré,

eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent