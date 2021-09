Rapport : les propriétaires d’iPhone sont plus susceptibles de vendre ou d’échanger leurs anciens appareils que les utilisateurs d’Android

Comme nous ne sommes qu’à quelques heures de l’annonce officielle de l’iPhone 13, un nouveau rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) a révélé lundi des informations intéressantes sur “ce qui arrive aux anciens smartphones”. La recherche comprend des données sur le nombre d’utilisateurs d’iPhone qui vendent ou échangent leurs appareils par rapport aux propriétaires d’appareils Android.

Sur la base de la recherche, CIRP a constaté que les iPhones usagés sont généralement en meilleur état que les téléphones Android usagés. Par exemple, plus de 65% des iPhones utilisés pendant 12 mois sont trouvés avec un écran en bon état, alors que ce nombre tombe à moins de 60% en ce qui concerne les smartphones Android.

Fait intéressant, la situation change lorsque les conditions de la batterie sont prises en compte. Après un an, seuls 23% des utilisateurs d’iPhone ont déclaré que la batterie de leur téléphone durait une journée complète sans recharge, tandis que 30% des utilisateurs d’Android étaient toujours capables de garder leur smartphone débranché pendant une journée complète après 12 mois.

Heureusement, le nombre d’appareils qui deviennent inutilisables au bout d’un an est assez faible. Pour les téléphones iPhone et Android, moins de 10 % des utilisateurs ont complètement cassé leur téléphone au bout d’un an, tandis que moins de 20 % ont remarqué que la batterie ne dure que quelques heures. Le CIRP note qu’à mesure que les téléphones deviennent plus durables, les gens mettent plus de temps à les échanger contre un nouveau.

La plupart des téléphones qui prennent leur retraite sont en bon état, avec des écrans utilisables et des batteries qui durent toute la journée ou presque. Par conséquent, de nombreux téléphones précédents sont vendus ou échangés, transmis à un ami ou à un membre de la famille, ou conservés pour une utilisation future potentielle.

Mais que font exactement les personnes qui mettent à jour leurs smartphones chaque année avec leurs appareils ? Selon CIRP, moins de 10 % des utilisateurs d’iPhone ou d’Android vendent leurs anciens téléphones. Alors que la grande majorité des utilisateurs d’Android ne conservent que leurs anciens smartphones, près de 30% des propriétaires d’iPhone les cèdent dans le cadre de programmes d’échange.

Apple a de plus en plus poussé son programme de mise à niveau pour iPhone, et pourtant, d’autres magasins et opérateurs paient souvent plus pour les iPhones usagés que les téléphones Android équivalents. Il convient de mentionner que l’enquête était basée aux États-Unis, de sorte que les résultats pourraient être différents pour d’autres régions.

