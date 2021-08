Rapport : les régulateurs chinois ralentissent l’acquisition d’Arm par Nvidia

Les régulateurs chinois de la concurrence ralentiraient l’acquisition par Nvidia du fabricant de puces britannique Arm.

Comme l’a rapporté The Information, les régulateurs chinois n’ont apparemment même pas encore commencé à examiner l’accord, ce qui peut prendre jusqu’à six mois. Le point de vente dit qu’étant donné l’ampleur de ce que signifie cette acquisition, il pourrait bien devoir passer par le processus d’examen une ou deux fois après sa première exécution.

Pendant ce temps, Nvidia aurait également manqué la date limite de juillet pour soumettre les documents nécessaires au propre régulateur de la concurrence de l’Union européenne, après quoi l’organisme est en vacances d’été jusqu’en septembre.

Nvidia a révélé en septembre 2020 qu’elle avait l’intention d’acquérir Arm, bien qu’elle soit confrontée à une bataille difficile pour conclure l’accord. Le ministère britannique du numérique, des médias, de la culture et des sports est intervenu dans l’acquisition en avril en invoquant des problèmes de sécurité nationale. Cela fait suite à l’enquête de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du pays sur l’accord début 2021. DCMS a demandé à la CMA de soumettre un rapport sur la fusion d’ici la fin juillet.

Pendant ce temps, aux États-Unis, des sociétés technologiques telles que Google, Microsoft et Qualcomm ont exprimé leurs inquiétudes concernant l’acquisition aux régulateurs de la concurrence américains.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré qu’il était “très confiant” que l’accord serait conclu en 2022.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72390/report-china-regulators-slowing-down-nvidias-arm-acquisition/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));