Rapport: les retards de puce entrent dans la “ zone de danger ” avec l’iPad et le Mac d’Apple qui devraient être affectés

La pénurie mondiale de puces que nous avons vue frapper toutes les industries continue de s’aggraver avec un nouveau rapport d’analyste affirmant que les délais ont atteint une zone de danger. Bien qu’Apple ait pu éviter les goulots d’étranglement jusqu’à présent, ses gammes de Mac et d’iPad pourraient être affectées ce trimestre, car les temps d’attente des puces grimpent à 17 semaines.

Rapporté par Bloomberg, une nouvelle note de Susquehanna Financial Group indique que les retards de puce sont passés de 16 semaines en mars à 17 semaines en avril, «indiquant que les utilisateurs sont de plus en plus désespérés de sécuriser l’approvisionnement».

«Toutes les principales catégories de produits augmentent considérablement», a écrit l’analyste de Susquehanna Chris Rolland dans une note mardi, citant entre autres la gestion de l’alimentation et les délais de production des puces analogiques. “Il s’agit de l’une des augmentations les plus importantes depuis que nous avons commencé à suivre les données.”

Pour les composants plus limités tels que les puces de gestion de l’alimentation, les délais sont de près de 24 semaines et pour les petites entreprises qui tentent de commander des puces, les temps d’attente dépassent les 52 semaines.

Avec Apple étant un client de liste A pour ses fournisseurs et étant un maître de la logistique de fabrication, il a été en mesure de maintenir l’approvisionnement en composants stable jusqu’à présent. Mais lors de son appel aux résultats du T2, la société a indiqué qu’elle s’attendait à voir l’impact de la crise des puces affecter l’offre de Mac et d’iPad. Le vendeur d’Apple Foxconn a également récemment mis en garde contre l’aggravation de la situation.

Une autre source de problèmes potentiels mise en évidence dans le rapport Bloomberg est que Taiwan continue ses mesures de sécurité COVID, notamment la réduction de la consommation d’eau, ce qui pourrait avoir un impact sur la production de puces. Le fabricant de puces d’Apple TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) est pris au milieu de cela, mais pour l’instant, dit qu’il «ne prévoit pas que les mesures affecteront ses opérations».

On ne sait toujours pas quel sera l’impact de la pénurie sur la production et la disponibilité des Mac et iPad cette année, mais les constructeurs automobiles – le secteur le plus durement touché – devraient perdre 110 milliards de dollars de ventes en raison de la crise des puces en 2021.

