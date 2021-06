Rapport : les revenus des jeux mobiles ont atteint près de 45 milliards de dollars au premier semestre 2021

Le jeu mobile est en plein essor, comme en témoigne un rapport de Sensor Tower. Selon le service de suivi, les revenus des jeux mobiles ont atteint 44,7 milliards de dollars au premier semestre 2021, ce qui représente une augmentation de 18% d’une année sur l’autre.

Bien qu’il s’agisse d’un nombre impressionnant, il est également inférieur à la croissance de l’année dernière, en partie attribuée à l’augmentation de la demande pendant la pandémie de COVID-19. À titre de comparaison, les revenus ont augmenté de près de 26% de 2019 à 2020, passant de 30,2 milliards de dollars à 37,9 milliards de dollars sur une période similaire.

Le rapport note également que “bien que le marché de Google Play n’ait pas généré autant de revenus de jeux mobiles que celui d’Apple, il a maintenu la même croissance en glissement annuel qu’au premier semestre 2020, grimpant de 24,7% à 18,7 milliards de dollars contre 15 milliards de dollars dans le période d’il y a un an.”

Les offres de Tencent ont dominé les téléchargements et les listes de revenus aux côtés de titres comme Pokémon Go, PUBG Mobile, Roblox, Genshin Impact, Call of Duty: Mobile et Among Us. Les gens continuent de télécharger certains des meilleurs jeux Android disponibles, et il n’y en a que d’autres avec Apex Legends Mobile, Pokémon Unite et bien d’autres.

Les services de jeux en nuage comme Xbox Game Pass pour Android ne font que rendre les jeux mobiles plus populaires à travers le monde, nous assisterons donc probablement à une croissance comme celle-ci dans les années à venir. Il y a eu un changement apportant des expériences AAA de haute qualité aux appareils mobiles, et cela ne s’arrêtera pas de si tôt.