Rapport: Les spéculations augmentent sur la tension des bâtiments au Bayern Munich entre Hansi Flick et Hasan Salihamidizc

Malgré ce que les deux ont dit publiquement aux journalistes et à la presse, il y a eu une spéculation sous-jacente persistante entre Hansi Flick et Hasan «Brazzo» Salihamidzic au Bayern Munich. Ce n’est un secret pour personne que les deux ont eu leurs désaccords avec les objectifs de transfert et la planification de l’équipe, mais chaque fois qu’ils sont interrogés sur les tensions potentielles qui se préparent, ils nient ces affirmations et assurent que leur relation de travail est parfaitement saine.

Selon un nouveau rapport de Sport Bild, il y a encore plus de suggestions sur la montée des troubles entre les deux. Il est évident que Flick et Salihamidzic avaient des opinions divergentes sur le personnel au cours des deux dernières fenêtres de transfert et Flick a peut-être l’impression qu’il n’a pas autant à dire qu’il le souhaiterait à cet égard. Pourtant, il dit qu’il n’y a pas de problèmes avec Salihamidzic, qui est principalement responsable des activités de transfert et de la planification des équipes avec Oliver Kahn et Karl-Heinz Rummenigge.

Depuis que Brazzo a été promu au conseil d’administration du Bayern, il pourrait certainement y avoir un peu de complexe hiérarchique dans le sens où Flick pourrait se sentir dépassé en nombre dans certaines décisions, comme les objectifs de transfert. Kahn, Rummenigge et Brazzo pourraient avoir des opinions différentes de lui, ce qui opposerait essentiellement son veto à toute décision qu’il voudrait prendre. Sans oublier qu’en tant que président honoraire du club, même Uli Hoeness pouvait opposer son veto à tout transfert donné si les frais dépassaient un certain montant.

Il y a également une pression supplémentaire en raison du lien de Flick avec potentiellement devenir le successeur de Joachim Low en tant que prochain entraîneur de l’équipe nationale allemande. Low quittera ses fonctions après les Championnats d’Europe de cet été et la DFB a clairement indiqué qu’elle annoncerait son successeur avant le début du tournoi. Le mois dernier, Rummenigge avait déclaré qu’il avait clairement fait savoir à Flick qu’ils prévoyaient de le faire remplir le reste de son contrat au Bayern, mais il reste un favori parmi la DFB pour remplacer Low. Flick a répondu diplomatiquement et a affirmé qu’il était entièrement concentré sur le Bayern pour le moment chaque fois qu’il posait des questions sur Die Mannschaft, mais il n’a pas encore dit carrément non comme Jurgen Klopp de Liverpool l’a fait, presque immédiatement.

Que Flick soit réellement intéressé à devenir le prochain manager de l’Allemagne, nous n’obtiendrons peut-être pas de réponse concrète, mais c’est certainement une pression supplémentaire au sein du front office du Bayern. Per Sport Bild, Flick, Brazzo, Kahn et Rummenigge ont eu des réunions entre eux quatre récemment, mais même après de longues discussions, ils estiment toujours qu’il n’y a pas eu de résolution complète des problèmes entre Flick et Brazzo. C’est arrivé au point où il y a des périodes de peu ou pas de communication entre les deux, par Sport Bild. « Hasan Salihamidzic et Hansi Flick poursuivent tous les deux le même objectif, et c’est le succès sportif du FC Bayern », a assuré Herbert Hainer, mais il est clair qu’il reste des problèmes à régler dans les coulisses.