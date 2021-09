Rapport: les titres Game Boy et Game Boy Color arrivent sur Nintendo Switch

Selon un article d’Eurogamer, les rumeurs selon lesquelles les titres Game Boy et Game Boy Color se dirigeront vers la Nintendo Switch sont en effet vraies.

Apparaissant pour la première fois sur le podcast “Nate the Hate”, des rumeurs ont depuis circulé selon lesquelles Nintendo étendrait son offre de console virtuelle aux Game Boy et Game Boy Color. Jusqu’à présent, les seuls jeux rétro propriétaires disponibles proviennent de la Nintendo Entertainment System et de la Super Nintendo Entertainment System, via le service d’abonnement Nintendo Switch Online. Eurogamer rapporte également que leurs sources affirment que davantage de jeux de console rétro propriétaires arrivent également sur le système.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les fans demandent depuis longtemps une Game Boy Classic, après les mini consoles plug-and-play NES et SNES Classic sorties par Nintendo. Cependant, nous sommes sûrs que les fans seront satisfaits d’une console virtuelle plus variée sur le système.

Alors qu’Eurogamer et Nate the Hate sont convaincus que ces choses se réaliseront, il est important de se rappeler que rien n’a été officiellement confirmé par Nintendo eux-mêmes. Nous vous informerons dès que de nouvelles informations arriveront.

Quels titres Game Boy et Game Boy Color avez-vous le plus hâte de voir ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

Jeu polyvalent

Carte-cadeau Nintendo Switch eShop

Jouer en déplacement ou à la maison

Il y a une raison pour laquelle la Nintendo Switch a été l’une des consoles les plus populaires au cours des deux dernières années. Son design élégant, sa polyvalence et son pool apparemment sans fin de jeux passionnants en font un excellent choix pour les joueurs de tous âges.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.