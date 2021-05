Rapport : les ventes initiales de l’iPhone 12 ont dépassé les performances de l’iPhone 11

Un nouveau rapport affirme que la base installée de l’iPhone 12 a augmenté de 2% au premier trimestre 2021 par rapport à l’iPhone 11 au premier trimestre 2020. La «base installée» est le nombre d’unités d’un produit réellement utilisées et ne fait pas partie de l’orientation stratégique d’Apple .

Selon Counterpoint Research, la comparaison de la base installée d’iPhone du premier trimestre 2021 avec celle du premier trimestre 2020 montre que les ventes initiales de la série iPhone 12 étaient meilleures que celles des modèles iPhone 11 : 16 % contre 15 %.

La recherche note que «la date de sortie de la série 12 était un mois plus tard que celle de la série iPhone 11. De plus, la série iPhone 12 est également en concurrence avec l’iPhone SE 2020 de bas niveau. »

Counterpoint indique que les modèles Pro ont également connu une augmentation en glissement annuel. Au premier trimestre 2020, les modèles iPhone 11 Pro représentaient 44% de la base installée, tandis que les modèles iPhone 12 Pro représentaient 54% au premier trimestre 2021. Même avec la compétition 12 et Mini, les modèles Pro et Pro Max étaient plus populaires.

Dans un autre rapport, Counterpoint a déclaré que cet iPhone était le téléphone 5G le plus vendu en octobre :

Il existe une forte demande refoulée de mise à niveau 5G, en particulier au sein de la base iOS, qui est maintenant convertie en ventes. Cela a été complété par de fortes promotions des opérateurs, en particulier aux États-Unis, qui ont représenté plus d’un tiers des ventes d’iPhone 12 et 12 Pro pour le mois. Tous les opérateurs proposaient l’iPhone 12 pour 0 $ via un mélange de plans d’échange et illimités.

La Chine et le Japon ont également connu une forte demande initiale pour la série 12. Comparé à la plupart des autres modèles 5G, qui ont une présence régionale, l’iPhone 12 a une couverture de marché plus large – il est disponible dans plus de 140 pays, ce qui favorise les ventes.