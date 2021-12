Rapport: l’Inde envisage de réglementer la crypto plutôt que d’interdire le secteur

Le gouvernement indien se prépare à réglementer les crypto-monnaies en tant qu’actifs plutôt que d’imposer une interdiction totale de l’industrie. Un rapport a annoncé cette nouvelle aujourd’hui, citant une note du cabinet. En réglementant les crypto-monnaies en tant qu’actifs, l’Inde a refusé de reconnaître des devises telles que Bitcoin (BTC / USD) et Ethereum (ETH / USD) comme devises.

Selon le rapport, le Securities and Exchange Board of India (SEBI) supervisera la réglementation des crypto-monnaies. Le message a ajouté que le régulateur prescrirait un délai qui obligerait les crypto-HODLers à déclarer leurs avoirs et à les transférer vers des échanges cryptographiques indiens. La nouvelle réglementation n’autoriserait apparemment pas les Indiens à détenir des crypto-monnaies sur des bourses étrangères.

La violation de ces dispositions exposera les adoptants de crypto-monnaie dans le pays à des sanctions telles qu’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 18 mois. De plus, SEBI pourrait imposer des sanctions pécuniaires allant de 443 852,64 $ (334 231,42 livres) à 1 775 410,56 $ (1 336 925,70 livres).

En outre, le gouvernement indien cherche à apporter les modifications appropriées aux lois sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) pour couvrir l’espace crypto. Ce faisant, le gouvernement vise à freiner les activités illicites liées aux crypto-monnaies, telles que le financement du terrorisme.

Ces plans sont conformes à la déclaration du ministre des Finances Nirmala Sitharaman plus tôt cette semaine, lorsqu’elle a noté que le gouvernement surveillait le risque que les crypto-monnaies tombent entre de mauvaises mains. Avant cela, le Premier ministre Narendra Modi a abordé le même problème, affirmant que les nations démocratiques doivent travailler ensemble pour s’assurer que les crypto-monnaies ne finissent pas entre de mauvaises mains.

Prenez par exemple la crypto-monnaie ou le bitcoin. Il est important que toutes les nations démocratiques travaillent ensemble sur ce sujet et veillent à ce que cela ne tombe pas entre de mauvaises mains, ce qui peut gâcher notre jeunesse : PM @narendramodi – PMO Inde (@PMOIndia) 18 novembre 2021

RBI va appuyer sur une pause dans ses plans CBDC

Le gouvernement aurait l’intention de maintenir ses plans de lancement d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) en attente car il se concentre sur l’espace crypto. La CBDC proposée par la Reserve Bank of India (RBI) n’entrera pas dans l’arène réglementaire de SEBI car ce sera la version numérique de la roupie. Cependant, la RBI supervisera les questions liées aux crypto-monnaies.

La communauté crypto indienne a salué cette nouvelle. Un exemple est un Redditor d’ultron290196 qui a poussé un soupir de soulagement et a déclaré qu’il était gênant de s’inquiéter du marché baissier sur le marché des crypto-monnaies et de la possibilité d’une interdiction totale.

Pendant ce temps, l’espace crypto continue d’essayer de se remettre de ses pertes de la semaine dernière. Au moment d’écrire ces lignes, BTC est en hausse de 0,65% sur la journée pour changer de mains à 57 082,28 $ (42 983,24 livres). Le marché des altcoins est également vert, la plupart des pièces figurant sur la liste des 10 premières crypto-monnaies gagnant entre 0,19% et 6,78%.

Le post Report: L’Inde envisage de réglementer la crypto plutôt que d’interdire le secteur est apparu en premier sur Invezz.