Rapport : l’iPhone 13 Pro coûte plus cher à produire que l’iPhone 12 Pro

Une analyse de démontage de TechInsights montre que l’iPhone 13 Pro a un coût de construction plus élevé que l’iPhone 12 Pro. Le rapport indique que la pénurie de semi-conducteurs a affecté la production de l’iPhone 13, car l’A15 Bionic coûte plus cher à produire, ainsi que la mémoire NAND, le prix du sous-système d’affichage et une augmentation du coût du boîtier principal.

TechInsights a également comparé l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 12 Pro avec le Samsung Galaxy S21+, qui était moins cher à construire que les iPhones d’Apple.

Nous avons terminé l’analyse des coûts QTT et estimons que l’iPhone 13 Pro A2636 inférieur à 6 GHz a un coût de construction plus élevé que le modèle iPhone 12 Pro A2341 mmWave de l’année dernière. L’augmentation du coût total est due aux coûts estimés plus élevés pour le processeur A15, la mémoire NAND, le prix du sous-système d’affichage et une augmentation du coût du boîtier principal, qui a eu un impact sur le coût total non électronique. Nous avons également comparé le nouvel iPhone 13 Pro avec le téléphone mobile Samsung Galaxy S21+ 5G inférieur à 6 GHz (normalisant la taille NAND à 256 Go).

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, le coût estimé de l’iPhone 13 Pro était d’environ 570 $, tandis que l’iPhone 12 Pro était de 548,50 $, suivi du Samsung Galaxy S21+ pour un coût estimé de 508 $. Il est important de noter que tous les modèles ont 256 Go de stockage.

TechInsights analyse également tous les composants et ce qui a changé dans les nouveaux iPhones. D’Apple, l’iPhone 13 Pro avec 256 Go coûte 1 099 $, ce qui signifie qu’Apple facture deux fois plus qu’il n’en faut pour le produire. Ces coûts de production, cependant, ne tiennent pas compte de choses comme la recherche et le développement.

L’iPhone 13 peut être très cher dans certains pays, comme le Brésil et la Turquie.

Alors que les coûts de production ont augmenté pour l’iPhone 13 Pro, Apple fait la promotion intensive du nouvel iPhone avec des offres d’opérateurs agressives aux États-Unis. Il n’est pas difficile pour les clients d’obtenir une remise massive sur leur iPhone 13, voire de l’obtenir gratuitement.

Vous pouvez lire le rapport TechInsights complet ici.

