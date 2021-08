Rapport: Live Nation exigera une vaccination ou une preuve de résultat de test négatif pour les concerts aux États-Unis

Pays vivant exigera une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif pour l’entrée à ses concerts, selon une note interne obtenue par Variety.

Le document, qui a été signé par Pays vivant PDG Michel Rapino, stipule que Pays vivant adoptera les mêmes pratiques qui ont déjà été mises en œuvre « avec succès dans de nombreux grands salons, dont Lollapalooza.”

« Nos équipes ont travaillé ensemble pour mettre en place de nouveaux processus afin que les artistes faisant des spectacles avec Pays vivant aux États-Unis peut exiger que tous les participants et le personnel soient entièrement vaccinés ou présentent un résultat de test négatif pour l’entrée, là où la loi le permet », Rapino mentionné. “Nous pensons que c’est un excellent modèle”.

Les personnes présentes Lollapalooza le mois dernier au Grant Park de Chicago devaient prouver qu’ils avaient été vaccinés contre le COVID-19 ou testés négatifs pour la maladie au cours des trois jours précédents.

Les quatre jours Lollapalooza a débuté le 29 juillet et a attiré plus de 100 000 participants par jour. 90% des participants le premier jour de l’événement auraient prouvé qu’ils étaient vaccinés.

Selon USA Today, le maire de Chicago Lori Lightfoot a défendu la décision d’organiser le festival, citant des précautions strictes en cas de pandémie qui obligeaient les spectateurs à présenter une preuve de vaccination ou un test de coronavirus négatif et à porter un masque.

