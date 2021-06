Rapport: Liverpool prépare une offre pour Kingsley Coman du Bayern Munich

Alors que Manchester United se rapprocherait d’un accord avec la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho, le marché de la star du Bayern Munich Kingsley Coman semble s’être tari.

Un autre club anglais pourrait toutefois être intéressé pour attirer l’international français en Premier League : Liverpool.

Selon un rapport du média espagnol Fichajes, le club de Jürgen Klopp souhaite amener Coman à Anfield :

Mettant fin au contrat en 2023, le Bayern devra vendre (Coman) cet été car l’année prochaine, ce ne sera qu’à un an de la fin – il leur sera donc difficile d’obtenir une valeur pour lui. C’est là que Liverpool veut agir en tant que médiateur pour sortir les deux parties d’un problème.

Zahavi a frappé aux portes en Europe et à Anfield, ils ont manifesté de l’intérêt pour lui. Le problème est dans le prix que le Bayern lui demanderait. Liverpool ne serait pas prêt à payer plus de 35 millions pour lui, et les Allemands en veulent au moins 50.