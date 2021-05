Rapport: Lucas Vazquez refuse l’Atletico Madrid

Selon un rapport du journal espagnol Diario AS, Lucas Vazquez – dont le contrat avec le Real Madrid prend fin cet été – a refusé l’intérêt de l’Atletico Madrid, une équipe qui cherche à renforcer sa profondeur à la position de l’aile droite.

Vazquez, qui est sur le point de signer une prolongation de contrat avec le Real Madrid, est un joueur fidèle du Real Madrid, et sauter le bateau vers ses rivaux de la ville, l’Atletico, serait un scénario impensable pour lui. Il a longtemps refusé les offres de commencer dans d’autres clubs, juste pour être le “ prochain homme ” du Real Madrid. Il apprécie sa loyauté envers le club.

Selon le rapport de l’AS, la seule destination que Vazquez envisagerait en dehors du Real Madrid est l’AC Milan – un club qu’il respecte et qui pourrait lui offrir un bon salaire et un rôle précieux / important au sein de l’équipe. Le rapport indique également qu’un facteur important dans l’avenir de Vazquez est Sergio Ramos. Le capitaine du Real Madrid (dont l’avenir est également dans les limbes) a une amitié étroite et une influence sur Vazquez.