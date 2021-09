Rapport: l’UEFA autorise les fans à l’extérieur pour les matches de Ligue des champions

in

Selon un nouveau rapport via Sky Sports, l’UEFA a pris la décision d’autoriser les fans à l’extérieur à être présents à toutes ses compétitions internationales de clubs (Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue de Conférence).

Cela a été confirmé par l’organisation hier soir, dans un communiqué indiquant qu’ils ne prolongeraient pas l’interdiction des supporters à l’extérieur lors de ses matchs. « Compte tenu des différentes règles et réglementations applicables sur les territoires des associations membres de l’UEFA, il a été décidé de ne plus appliquer le MHHRRS, mais de laisser toute décision concernant les spectateurs aux autorités compétentes concernées. Par conséquent, la section pertinente faisant référence à l’admission des spectateurs dans le protocole de retour au jeu de l’UEFA a été adaptée en conséquence », indique une partie du communiqué.

Plus précisément, au moins 5% des sites seront disponibles pour les fans à l’extérieur tant que la gouvernance locale le permettra, poursuit le communiqué ; « De plus, conformément aux adaptations du Protocole, l’échange de billets pour les supporters des équipes visiteuses n’est plus interdit. Par conséquent, les pratiques habituelles seront rétablies, c’est-à-dire que 5% de la capacité totale autorisée du stade seront réservés aux supporters de l’équipe visiteuse, sous réserve de toute décision à cet égard relevant de la responsabilité des autorités compétentes concernées.

De plus, l’UEFA a également pris la décision d’assouplir les restrictions concernant les règles de distance sur les sites de travail en plein air, ce qui signifie que la presse et les médias auront un plus grand nombre de sièges disponibles. Ceci est cependant conforme aux protocoles locaux de protection contre les coronavirus, il peut donc varier d’une ville à l’autre à travers l’Europe.

Pour le Bayern Munich, son premier match de phase de poules en Ligue des champions est à Barcelone au Camp Nou mardi prochain. Pour les supporters du Bayern, ce sera la première fois que les supporters à l’extérieur seront autorisés à assister à un match depuis qu’ils ont remporté la Supercoupe de l’UEFA l’automne dernier à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie, où les restrictions étaient beaucoup plus légères qu’à Munich à l’époque. C’était techniquement un lieu neutre entre le Bayern et Séville, mais en raison de la réglementation du protocole bavarois qui était en place à l’époque, une grande partie des fans du Bayern ont fini par rendre leurs billets pour le match parce qu’ils ne voulaient pas avoir à mettre en quarantaine pendant 14 jours à son retour en Bavière.

Du point de vue des joueurs, l’UEFA a également déclaré qu’elle n’exigerait plus que les joueurs entièrement vaccinés ou guéris du coronavirus soient testés pour jouer dans les matches de l’UEFA. Cependant, ils pourraient encore avoir besoin de subir des tests pour entrer dans d’autres pays pour des matchs si les autorités locales l’exigent. Comme nous l’avons vu, cela peut encore être un obstacle potentiel, car les gouvernements de l’Union européenne et du Royaume-Uni ont pris des décisions différentes au niveau local concernant le coronavirus et les protocoles de quarantaine associés.