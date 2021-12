Rapport: Malgré les rumeurs, le Bayern Munich ne laisse pas partir Robert Lewandowski

Selon un rapport de Bild, le Bayern Munich n’est pas du tout amusé par le récent bruit que la tournée de « fuite médiatique » de Pini Zahavi reprenait.

Ces derniers jours, nous avons vu Lewandowski lié à la fois au Real Madrid et au Chelsea FC, mais les Bavarois qualifient ces rumeurs d’ordures selon Bild :

Personne ne s’attend à un adieu, la Bavière ne le permettrait pas non plus. Lewandowski et ses objectifs sont trop importants pour le club.